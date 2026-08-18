Por: El Espectador

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La tarde del lunes 18 de agosto marcó un cambio significativo en el sector educativo colombiano, tras la designación de Richard Caicedo Rico como nuevo presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex). Esta decisión se oficializó con una resolución firmada por el Ministerio de Hacienda, que aceptó la renuncia de Álvaro Urquijo Gómez. Cabe destacar que Urquijo había liderado la entidad durante la administración de Gustavo Petro. La posesión de Caicedo se realizó ante Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo con la información suministrada por el propio Icetex en un comunicado, la nueva gerencia de Caicedo tendrá como prioridad la elaboración de estrategias para mejorar el acceso y asegurar la permanencia de los estudiantes en la educación superior, no solo en el territorio nacional, sino también en el extranjero.

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El perfil de Caicedo Rico refleja una combinación de experiencia técnica y enfoque en educación. Es ingeniero de Telecomunicaciones graduado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Asimismo, posee una maestría internacional en Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación —conocida como e-learning— otorgada por la Universidad Abierta de Cataluña. Completó, además, especializaciones en Gerencia de Multimedia y en Gerencia de Instituciones de Educación Superior, ambas obtenidas en la Universidad Santo Tomás. En cuanto a su experiencia laboral, Richard Caicedo fue jefe de la Oficina de Desarrollo Académico de las Unidades Tecnológicas de Santander, donde estuvo a cargo de asuntos como tecnologías de la información, relaciones internacionales, procesos de autoevaluación, calidad educativa, investigación y extensión.

El nuevo líder del Icetex también se ha desempeñado como consultor en políticas públicas enfocadas al desarrollo del aprendizaje virtual (e-learning). Ha orientado la formación docente y la integración de nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje, además de diseñar programas de capacitación y estructurar modelos para la prestación de servicios educativos en línea. Su experiencia pública más reciente tuvo lugar en la Alcaldía de Bucaramanga, donde asumió el cargo de jefe de Gobernanza entre 2024 y 2026. Según el comunicado difundido por el Icetex, Caicedo Rico asumirá el desafío de fortalecer los programas y servicios de la entidad, con el objetivo de ampliar la cobertura educativa y propiciar condiciones más favorables para los estudiantes colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Richard Caicedo Rico, el nuevo presidente de Icetex?

Richard Caicedo Rico es un profesional con formación en telecomunicaciones y estudios avanzados en educación y tecnología, con experiencia en gestión académica, políticas de e-learning y cargos administrativos en el sector público. Su llegada al Icetex busca potenciar el acceso y la permanencia en la educación superior tanto en Colombia como en el exterior, de acuerdo con el comunicado oficial de la entidad.

¿Cuáles son los retos actuales para el Icetex tras la llegada de su nuevo presidente?

El principal reto para el Icetex, con Richard Caicedo Rico en la presidencia, consiste en fortalecer los programas y servicios que ofrece, además de mejorar las condiciones para los colombianos que buscan acceso a la educación superior. La entidad se proyecta hacia una mayor cobertura educativa y la implementación de estrategias orientadas a la permanencia estudiantil, según lo informado por el Icetex.

Polémicas y logros de Petro

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En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.