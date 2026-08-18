Por: CENET

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El presidente Abelardo de la Espriella, durante su más reciente alocución al país, comunicó una hoja de ruta para atender y reconstruir las zonas devastadas por el terremoto del 10 de agosto. Según el balance oficial presentado, la tragedia tocó a 450 municipios distribuidos en 15 departamentos, dejando como saldo 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 1.043 desaparecidas. Además, más de 120.328 familias fueron registradas como afectadas por el evento sísmico.

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En relación con la vivienda, el Gobierno reportó la destrucción total de 26.945 viviendas y daños en más de 127.557 más. De acuerdo con las cifras expuestas, aún se trabaja en la verificación y consolidación de los datos mediante equipos en las regiones afectadas. El presidente subrayó que este proceso exige la colaboración entre Estado, entidades regionales y el sector privado, solicitando a empresas constructoras y al sistema financiero que adopten medidas a favor de quienes perdieron sus hogares.

La dimensión económica de los daños fue igualmente detallada: una firma privada calculó que las pérdidas directas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas rozan los $30 billones; de ese valor, $24,5 billones corresponden a daños en el componente y $5,5 billones a infraestructura. Estas proyecciones se mantendrán en revisión conforme avance el levantamiento de información.

Como estrategia central, el mandatario hizo énfasis en que la reconstrucción de viviendas no debe recaer solo sobre recursos públicos. Instó a las empresas constructoras a donar utilidades para proyectos habitacionales en las regiones afectadas y reiteró la importancia de la unión con el sector financiero, invitando a los bancos a reducir tasas de interés y facilitar el acceso a créditos para las familias damnificadas.

Entre las propuestas gubernamentales figuran subsidios de arrendamiento, alivios en servicios públicos y el programa “Vivienda Milagro”. El presidente prometió un censo y caracterización detallada de cada familia afectada, asegurando que recibirán soluciones concretas. Adicionalmente, anunció la creación del Fondo Milagro, que tomará como referencia el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (FOREC), instrumento establecido tras el terremoto de 1999.

En materia financiera, el Ministerio de Hacienda habilitó el primer tramo de un crédito del Banco Mundial por US$200 millones para cubrir necesidades urgentes. De la Espriella advirtió que no se tolerará corrupción en la gestión de estos recursos y que habrá sanciones para quienes los desvíen.

La reconstrucción contempla también la garantía de ayuda para los municipios, corregimientos y veredas, así como operaciones de búsqueda y rescate, con 138 rescatistas extranjeros sumados al esfuerzo nacional. La cooperación internacional de 21 países ha sido solicitada y aceptada. En el caso del Chocó, el presidente consideró necesario un plan específico, dada la magnitud de la emergencia allí.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales medidas del Gobierno para reconstruir las zonas afectadas tras el terremoto?

El Gobierno, en cabeza del presidente De la Espriella, ha implementado una estrategia que combina trabajo conjunto entre sector público, privado y financiero. Entre las medidas centrales están la creación de subsidios de arrendamiento, el programa de vivienda nueva y mejoramiento llamado “Vivienda Milagro”, alivios en servicios públicos y créditos con tasas preferenciales. Además, se estructuró el Fondo Milagro para canalizar ayudas y se tomó como referencia el FOREC, usado en la reconstrucción tras el terremoto de 1999.

¿Qué es el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (FOREC) mencionado por el presidente?

El Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (FOREC) fue un mecanismo creado tras el terremoto de 1999 para gestionar recursos y coordinar la reconstrucción del Eje Cafetero. El presidente señaló que el Fondo Milagro tomará este modelo como referencia para la actual emergencia, aprovechando su experiencia en la estructuración y dirección de esfuerzos de reconstrucción en grandes tragedias nacionales.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.