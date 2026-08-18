Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El presidente Abelardo de la Espriella entregó el balance oficial más detallado hasta la fecha sobre el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto. De acuerdo con la información revelada por el propio mandatario durante su primera alocución presidencial, más de 120.328 familias han resultado afectadas en 450 municipios distribuidos en 15 departamentos, lo que evidencia la amplitud de la tragedia y su impacto en aproximadamente una tercera parte del territorio nacional.

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Durante la intervención, De la Espriella expresó una frase que marcó el tono de su mensaje: “La tierra tembló, pero Colombia no se quebró”. El presidente manifestó su solidaridad con las familias que han perdido seres queridos y con quienes siguen a la espera de información sobre personas desaparecidas. Según el balance oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hasta el último reporte se contabilizaban 289 fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos. Estos datos reflejan el alcance del desastre natural, que también ha dejado 26.945 viviendas destruidas y más de 127.557 averiadas hasta el momento.

La infraestructura de salud y educación ha sufrido graves afectaciones, con 285 centros de salud y 2.838 establecimientos educativos reportados como impactados. Las autoridades advierten que esta cifra puede cambiar, ya que los equipos técnicos siguen verificando las afectaciones en el terreno. Entre los departamentos más perjudicados están Valle del Cauca y Risaralda: el primero registra 163 fallecidos y 80 desaparecidos, mientras que el segundo reporta 104 muertos y 61 desaparecidos, cifras presentadas directamente por el jefe de Estado.

Las labores de rescate y búsqueda de personas continúan con el apoyo de personal nacional y 138 rescatistas extranjeros procedentes de Estados Unidos, Ecuador e Israel. El Gobierno mantiene operando la Sala de Crisis Nacional las 24 horas y cuenta con el despliegue permanente de ministros y entidades especializadas en manejo de emergencias.

De la Espriella aclaró que existen divergencias entre reportes de distintas instituciones, como Medicina Legal, que hablaba de 304 fallecidos antes de la alocución presidencial, por lo que solo se emplearán cifras completamente consolidadas para evitar errores. Esto significa que los números oficiales pueden variar a medida que prosigan las verificaciones.

Frente al futuro, el presidente anunció la creación del Fondo Milagro, inspirado en el Forec, con un primer desembolso de US$200 millones del Banco Mundial para atender necesidades urgentes. Según la estimación oficial, las pérdidas físicas directas en zonas como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas alcanzan los 30 billones de pesos, de los cuales gran parte corresponde a edificaciones y el resto a infraestructura. El país ahora enfrenta el reto de reconstrucción social y económica, mientras miles de familias siguen dependiendo de albergues y ayuda humanitaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas familias fueron afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Colombia?

De acuerdo con el balance presentado por el presidente Abelardo de la Espriella, el terremoto de magnitud 7,4 dejó más de 120.328 familias afectadas oficialmente en 450 municipios de 15 departamentos, lo que muestra la gravedad y el alcance del desastre en el país.

¿Cuál es la diferencia entre los balances de víctimas entregados por las autoridades tras el terremoto?

La diferencia principal radica en que mientras el presidente De la Espriella reportó 289 fallecidos basándose en datos consolidados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Medicina Legal había comunicado previamente una cifra de 304 muertos. El Gobierno explicó que tomará únicamente cifras consolidadas para evitar duplicidades o inconsistencias, por lo que los números oficiales podrían cambiar con nuevas verificaciones.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.