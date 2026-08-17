Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Ocho días después del potente terremoto que impactó varias regiones de Colombia, la magnitud del daño en museos e instituciones culturales sigue siendo incierta y preocupante. Grietas en paredes, techos derrumbados, escombros y piezas sepultadas bajo los restos reflejan la gravedad de los estragos sufridos por el patrimonio cultural. Según El Espectador, Óscar Gaona, presidente de la Junta Directiva del Consejo Internacional de Museos (ICOM) Colombia, reveló que el Ministerio de las Culturas ha reportado entre 22 y 24 museos afectados en los departamentos de Viejo Caldas, Valle del Cauca, Cauca y Chocó. Esta cifra podría aumentar a medida que avanza el proceso de recopilación de datos y se suman nuevos informes.

Sigue a PULZO en Discover

Los reportes preliminares muestran que en algunos lugares todavía no es posible precisar el estado de sus museos, no solo por dificultades geográficas como la de Chocó, sino por la falta de información detallada. En ciertas ocasiones, los reportes llegan de manera informal, con personas que simplemente envían una foto desde el exterior del recinto. Además, varios especialistas encargados de avaluar los daños han debido priorizar la atención a sus propias familias tras el desastre.

Las afectaciones varían en magnitud, desde grietas o desprendimientos de pintura hasta colapsos parciales de estructuras. El Museo de Arte de Pereira destaca como uno de los más golpeados, según Gaona. En este museo, paredes internas se vinieron abajo y los daños podrían requerir la reconstrucción total del edificio; “a priori se cree que haya que rehacer el edificio”, sostuvo el presidente del ICOM. Alejandro Garcés, curador del mismo museo, compartió imágenes de la destrucción y advirtió que aproximadamente el 70 % de la infraestructura cultural de Risaralda quedó en ruinas, como reportó Art News.

Un factor crítico aún por resolver es la situación de las colecciones resguardadas dentro de los museos, especialmente aquellas con piezas cerámicas precolombinas. La reconstrucción de estos objetos, luego de daños severos, resulta compleja y en muchos casos inviable.

El reto va más allá de la reparación física. Gaona destaca la necesidad de coordinar la evaluación y la respuesta entre las diferentes instituciones, lideradas por el Ministerio de las Culturas y en articulación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La reciente llegada del gobierno de Abalerdo de la Espriella, junto con despidos en el ministerio, ha complicado aún más la coordinación de la emergencia.

La financiación de la recuperación también dependerá del tipo de institución: museos públicos, privados, vinculados a universidades, empresas o comunidades religiosas, cada uno con diferentes fuentes potenciales de recursos. El predominio de museos privados entre los damnificados podría dificultar la equidad en la asignación de apoyos, mientras se intenta distinguir los daños provocados por el terremoto de los preexistentes. Incluso, queda pendiente determinar qué espacios están realmente registrados como museos ante el Ministerio de las Culturas, factor que pesará al momento de adjudicar recursos para su recuperación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos museos resultaron afectados por el terremoto en Colombia?

De acuerdo con información citada por El Espectador y entregada por Óscar Gaona, presidente de la Junta Directiva de ICOM Colombia, hasta ahora se reportan entre 22 y 24 museos afectados en departamentos como Viejo Caldas, Valle del Cauca, Cauca y Chocó. Esta cifra es preliminar y podría crecer a medida que se obtenga información más exhaustiva de las zonas menos accesibles y se realicen evaluaciones detalladas.

¿Cuál es el principal reto para la recuperación de los museos tras el terremoto?

El principal desafío señalado por las fuentes consultadas es la coordinación de la respuesta institucional para evaluar y restaurar los daños, tarea que debe liderar el Ministerio de las Culturas en articulación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Además, la financiación adecuada y la priorización de ayudas según el tipo de museo, así como la falta de un registro formal consistente, son obstáculos clave para garantizar una recuperación efectiva y equitativa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.