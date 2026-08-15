Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El departamento de Risaralda enfrenta una grave crisis humanitaria como consecuencia del reciente terremoto de magnitud 7,4, según lo reportado por las autoridades presentes en la zona. La emergencia ha movilizado a altos funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quienes se desplazaron a la región para coordinar las respuestas inmediatas y definir estrategias de reconstrucción tras la tragedia. Ambos líderes sostuvieron reuniones con las autoridades locales de los distintos municipios de Risaralda, evidenciando la magnitud de los daños tanto en bienes públicos como en viviendas, y manifestaron su preocupación ante las crecientes necesidades de la población afectada.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con declaraciones de Lara recogidas por El Espectador, la prioridad del Ejecutivo está puesta en evaluar el impacto sobre los bienes públicos y organizar un censo que permita preparar un proyecto integral de vivienda que atienda la reconstrucción. El presidente de la República ha delegado en Lara la coordinación directa de la gestión humanitaria en Risaralda, reforzando así el compromiso estatal ante la catástrofe. La atención no solo está centrada en la zona urbana, sino que abarca también a las comunidades rurales, tradicionalmente más vulnerables frente a las emergencias. Restrepo resaltó la importancia de acercarse especialmente a estas zonas, las cuales han sido gravemente impactadas. Acompañado por Tatiana Céspedes, en representación de la primera dama, el vicepresidente reiteró el acompañamiento institucional y la articulación de ayudas humanitarias.

Por otra parte, la recuperación de la infraestructura sanitaria constituye otro frente central de la respuesta del Gobierno. El presidente Abelardo de la Espriella, durante una visita en Valle del Cauca, informó sobre una importante asignación de recursos dirigida a fortalecer la unidad funcional oncológica del Hospital Universitario del Valle, con una inversión de 4.386 millones de pesos colombianos. Asimismo, anunció la suscripción de un acuerdo para la reconstrucción del Hospital San Rafael en el municipio El Águila y la destinación de fondos para garantizar el arrendamiento de infraestructura, de modo que la prestación de servicios de salud en la región no se vea interrumpida. De la Espriella subrayó que la meta es la completa recuperación operativa de la red sanitaria departamental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las acciones del Gobierno para reconstruir Risaralda tras el terremoto?

Las acciones del Gobierno incluyen la realización de un censo para establecer un proyecto de vivienda de reconstrucción, la coordinación de ayudas humanitarias en zonas rurales y urbanas, y la reconstrucción de la infraestructura de salud, como hospitales y unidades médicas. Además, se ha destinado recursos importantes para la dotación y mantenimiento de hospitales, de acuerdo con lo informado por las autoridades en El Espectador.

¿Qué recursos han sido destinados para hospitales afectados en Valle del Cauca y Risaralda?

Según información oficial, se han asignado 4.386 millones de pesos colombianos para la unidad funcional oncológica del Hospital Universitario del Valle y se suscribió un acuerdo para reconstruir el Hospital San Rafael del municipio El Águila. También se contemplan recursos para el arrendamiento de infraestructura, con el fin de asegurar la totalidad de la operación sanitaria de los departamentos afectados.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.