Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El municipio de El Cairo, ubicado en el norte del departamento del Valle del Cauca, vivió una de las jornadas más trágicas de su historia reciente a causa de un potente terremoto de magnitud 7,4, ocurrido el lunes 10 de agosto. Según información de El Diario, este fenómeno natural dejó devastadoras secuelas: cerca del 80 % del municipio quedó en ruinas y, lo más doloroso, cuatro personas fallecieron producto de la emergencia.

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Las autoridades locales confirmaron la identidad de las víctimas fatales. Entre ellas se encuentra Leonor Panesso de Marín, de 83 años y oriunda del municipio, así como Sandra Milena Molina Martínez, de 31 años, otra residente de El Cairo que no logró sobrevivir la catástrofe. A estas pérdidas se suman las de Luis Albeiro Ocampo Giraldo, de 66 años, natural de Neira, Caldas, quien sufrió un infarto durante el evento, y Luis Gonzaga Bermúdez Jiménez, de 70 años, proveniente de Montenegro, Quindío, quien también falleció en medio del desastre. Así lo reportó El Diario en su cobertura, destacando el impacto humano de la tragedia.

Mientras estas familias enfrentaban la pérdida de sus seres queridos, la mayoría de habitantes de El Cairo se dedicaban a recorrer los escombros de sus casas parcialmente o totalmente destruidas, intentando rescatar algún objeto o recuerdo que hubiera sobrevivido al sismo. Las imágenes documentadas por medios locales muestran calles cubiertas de restos y edificaciones gravemente averiadas, sin que quede alguna construcción totalmente indemne.

De acuerdo con Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, el balance preliminar es contundente: aproximadamente el 80 % de El Cairo sufrió daños severos. Por su parte, Carlos Castro Correa, alcalde municipal, especificó que todas las edificaciones presentan daños, sobre todo en los techos, y ninguna puede considerarse en buen estado tras el temblor.

La magnitud del desastre se explica, según los mismos reportes, por la proximidad de El Cairo al epicentro del terremoto, localizado a solo 22 kilómetros en San José del Palmar (Chocó). Con una población aproximada de 8.500 habitantes, la fuerza del evento sísmico golpeó con especial severidad a la comunidad, que ahora debe afrontar la reconstrucción y el duelo por las vidas perdidas. El impacto se extendió, además, al vecino El Águila, donde se confirmó la muerte de Elizabeth Osorio Henao, de 66 años, natural de Manizales.

En medio de la revisión de los daños y el dolor, El Cairo enfrenta ahora la difícil tarea de reponerse. Aunque el terremoto solo duró unos segundos, las consecuencias y el sufrimiento de sus habitantes apenas comienzan, según lo reseñado por El Diario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas murieron en El Cairo, Valle del Cauca, tras el terremoto de magnitud 7,4?

De acuerdo con los reportes de El Diario, el municipio de El Cairo sufrió la pérdida de cuatro personas tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes 10 de agosto. Cada una de las víctimas ha sido identificada y sus historias reflejan el dolor que enfrenta la comunidad.

¿Qué porcentaje de las edificaciones resultó destruido en El Cairo después del terremoto?

Según declaraciones dadas por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y recogidas por El Diario, cerca del 80 % de las edificaciones del municipio de El Cairo resultó destruido o gravemente afectado por el terremoto. Esta cifra evidencia la magnitud de la emergencia y el reto que implica el proceso de recuperación para sus habitantes.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.