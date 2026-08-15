Luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto, han surgido mitos y dudas sobre el comportamiento de los sismos.

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Una de las preguntas que aparece con frecuencia es si la ocurrencia de varios temblores pequeños puede ayudar a liberar suficiente energía para evitar uno de mayor magnitud.

La respuesta es no.

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De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, los sismos son liberaciones súbitas de energía que se acumula como consecuencia de procesos de deformación y de la dinámica de la corteza terrestre.

Aunque los movimientos de baja magnitud liberan una parte de esa energía, esto no evita que pueda generarse posteriormente un sismo de mayor magnitud.

¿𝐐𝐮𝐞 𝐨𝐜𝐮𝐫𝐫𝐚𝐧 𝐬𝐢𝐬𝐦𝐨𝐬 𝐩𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧̃𝐨𝐬 𝐚𝐲𝐮𝐝𝐚 𝐚 𝐞𝐯𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐮𝐧𝐨 𝐦𝐚́𝐬 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞? No. Los sismos son liberaciones súbitas de energía acumulada por procesos de deformación y dinámica de la corteza, y aunque los eventos de baja magnitud liberan alguna… — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 13, 2026

¿Por qué los sismos pequeños no evitan uno grande?

La explicación está en que la energía liberada por un movimiento pequeño no significa que toda la energía acumulada en la corteza haya desaparecido.

Cada sismo hace parte de procesos de deformación y dinámica terrestre que pueden continuar desarrollándose. Por eso, la presencia de varios movimientos de baja magnitud no permite concluir que una zona haya quedado completamente “descargada”.

En términos sencillos, no funciona como una olla a presión a la que se le puede sacar poco a poco toda la presión hasta evitar una eventual liberación mayor.

Los sismos pequeños sí implican una liberación de energía, pero esa circunstancia, por sí sola, no permite establecer que se haya eliminado la posibilidad de un movimiento de mayor magnitud.

¿Qué significa entonces que ocurran varios temblores?

Que una zona registre diferentes movimientos sísmicos no permite determinar automáticamente qué ocurrirá después.

El Servicio Geológico Colombiano señala que estos fenómenos están relacionados con procesos naturales de deformación y dinámica de la corteza. Por ello, la aparición de sismos pequeños no puede interpretarse como una garantía de que un terremoto de mayor magnitud fue evitado.

La duda tomó especial relevancia después del terremoto de 7,4 registrado en Colombia el 10 de agosto, en medio de las preguntas que dejó el movimiento y de las explicaciones que buscan diferenciar los hechos científicos de los mitos alrededor de los sismos.

Lo que sí está claro, según la explicación del SGC, es que los movimientos de baja magnitud liberan parte de la energía acumulada, pero no funcionan como un mecanismo capaz de impedir por sí mismos la ocurrencia de un sismo de alta magnitud.

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