Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Nataly Calderón Melo presentó su renuncia a la dirección del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira en un contexto de emergencia, ya que la ciudad está lidiando con los efectos de un fuerte sismo que ha afectado distintos sectores. Así lo confirmó la Alcaldía de Pereira, que informó que la dimisión de Calderón obedece a motivos personales. Esta salida ocurre justo en el momento en que el Cuerpo de Bomberos cumple labores clave de emergencia, como rescate, atención de riesgos y despliegue operativo para mitigar el impacto del terremoto sobre la capital de Risaralda.

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De acuerdo con la administración municipal, la renuncia de Calderón marca el final de una etapa en la que se destacó por su dedicación y compromiso al frente de esta dependencia fundamental para la seguridad de los pereiranos. La Alcaldía agradeció públicamente su gestión y labor en tiempos especialmente exigentes. No obstante, las autoridades locales buscaban transmitir tranquilidad a la ciudadanía y aclararon que la salida de la directora no afectará la continuidad operativa del Cuerpo Oficial de Bomberos.

En ese sentido, la Alcaldía reiteró que las actividades de atención de emergencias, rescates, y demás funciones institucionales seguirán desarrollándose mientras se concreta el proceso para designar al nuevo responsable. Las autoridades municipales indicaron que avanzarán cumpliendo los procedimientos internos correspondientes para elegir a la persona que asumirá la dirección de Bomberos Pereira, con el objetivo principal de garantizar el liderazgo y pleno funcionamiento de la institución en uno de los momentos más críticos para la ciudad.

Mientras esto ocurre, la vocería y la entrega de información oficial acerca de las acciones de los bomberos estarán ahora bajo la responsabilidad de Dayana Gómez, actual directora de la Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira (DIGER). Desde esta dependencia, se centralizarán las comunicaciones y la difusión de decisiones relativas al desarrollo de la emergencia y a las tareas que se están haciendo en diferentes áreas afectadas por el sismo.

La renuncia de Calderón ocurre en una etapa sensible para Pereira, donde los organismos de socorro y emergencias se mantienen desplegados para proteger a la comunidad y responder a los retos que deja el terremoto.

¿Por qué renunció la directora de Bomberos Pereira en plena emergencia?

Según información difundida por la Alcaldía de Pereira, Nataly Calderón Melo presentó su renuncia por motivos personales. Aunque no se detallaron públicamente las razones específicas, la administración municipal confirmó la dimisión y agradeció el compromiso de Calderón al frente del Cuerpo Oficial de Bomberos durante su gestión.

¿Quién asumirá la vocería de Bomberos Pereira tras la renuncia de Nataly Calderón?

Mientras se adelanta el proceso para nombrar un nuevo director o directora, Dayana Gómez, actual directora de la Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira (DIGER), tomará la vocería oficial. Desde DIGER se centralizará la información sobre las actuaciones y decisiones del Cuerpo de Bomberos mientras continúa la emergencia por el sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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