Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La Alcaldía de Pereira decidió nombrar a Alejandro Arango Macías como el nuevo director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, en un contexto marcado por la emergencia causada por el terremoto que recientemente afectó la ciudad. Este cambio de dirección ocurre tras la salida de Nataly Calderón Melo, quien se desempeñaba en ese cargo hasta la crisis actual. De acuerdo con El Diario, la designación de Arango se da en medio de una situación crítica, donde el liderazgo y la experiencia resultan fundamentales para la operatividad y el funcionamiento de la institución encargada de atender las emergencias de la ciudad.

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Alejandro Arango Macías es abogado especialista en derecho administrativo constitucional. Además, cuenta con una experiencia de catorce años en el sector bomberil y ha ocupado previamente la dirección del mismo cuerpo oficial, lo que resalta su conocimiento específico sobre las dinámicas internas y las necesidades del servicio de bomberos en Pereira. Este perfil académico y profesional le otorga un enfoque jurídico y operativo clave para los retos actuales de la institución.

Uno de los aspectos más relevantes de la trayectoria de Arango es su formación internacional. Según información recopilada por El Diario, el nuevo director se capacitó en ciudades de Estados Unidos, específicamente en Miami, donde trabajó en conjunto con diferentes organismos de emergencia y cursó especializaciones relacionadas con procedimientos bomberiles y respuesta ante situaciones de crisis. Esta formación internacional representa una fortaleza adicional, ya que aporta nuevas perspectivas y herramientas técnicas indispensables para atender desastres de gran magnitud, como el terremoto que golpeó a Pereira.

La llegada de Arango Macías ocurre mientras los organismos de socorro de Pereira continúan ejecutando inspecciones, búsquedas y apoyo a las labores que demanda el desastre. Tras su nombramiento, el nuevo director sostuvo que asume esta responsabilidad con respeto a las víctimas y el compromiso de entregar el “100 %” en las tareas por recuperar la ciudad, de acuerdo con el mismo medio. Las autoridades esperan que su experiencia previa y su preparación en el exterior permitan fortalecer al cuerpo de bomberos en la respuesta, prevención y atención de los desafíos que deja esta emergencia.

¿Quién es Alejandro Arango Macías, nuevo director de Bomberos de Pereira?

Alejandro Arango Macías es abogado especialista en derecho administrativo constitucional y bombero con catorce años de experiencia, reconocido por haber dirigido anteriormente el Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira. Su hoja de vida incluye cursos y prácticas con organismos de emergencia en Miami, Estados Unidos.

¿Por qué es clave la experiencia internacional de Arango Macías para Bomberos Pereira tras el terremoto?

La formación internacional de Alejandro Arango Macías en Miami, donde trabajó con organismos de bomberos y recibió capacitación específica sobre atención de emergencias, aporta herramientas actualizadas y enfoques innovadores. Esto es esencial para liderar la respuesta efectiva frente a los graves retos que enfrenta la ciudad tras el terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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