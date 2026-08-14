Por: El Espectador

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El Gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella, en pleno proceso de redefinición de su cuerpo diplomático, tomó una decisión contundente dentro del cambio de administración: declaró el retiro de cinco embajadores que no presentaron su renuncia al finalizar la gestión del expresidente Gustavo Petro. De acuerdo con la información de El Espectador, esta disposición de la Cancillería involucra a Guillermo Reyes González, quien ejercía como embajador ante el Gobierno del Reino de Suecia y fue ministro de Transporte en el pasado, a Vilma Rocío Velásquez ante la República de Haití—recordada también por haber sido suspendida por la Procuraduría tras expresar en televisión su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda—, a Yennifer Edilma Parra, quien representaba al país en Turquía, a Juan Manuel Corzo Román en Paraguay y a William Sidney Bush Howard, embajador en Trinidad y Tobago.

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La determinación se fundamenta en que ninguno de los mencionados cumplió con el trámite protocolario de renunciar o poner el cargo a disposición antes del 7 de agosto, fecha de transición de gobierno. Según la actual administración, la mayoría de los embajadores colombianos sí realizó dicho procedimiento, facilitando así el relevo institucional. No obstante, los respectivos decretos oficiales que formalizarán estas remociones están en proceso de expedición, según confirmó la Cancillería.

Este remezón diplomático se produce en paralelo a los nombramientos estratégicos que adelanta el nuevo gobierno, buscando perfilar una política exterior ajustada a sus intereses y alianzas. Figuras como Miguel Uribe Londoño en Londres, Carlos Felipe Mejía en Madrid, Jorge Jaller Jaramillo en Caracas y Mauricio Tobón en Ciudad de México ya fueron designadas para liderar las relaciones bilaterales en estos países. Asimismo, podría unirse en los próximos días Tania Gilinski, posible cabeza de la embajada en Israel, una sede clave dado el contexto de nuevas alianzas con El Salvador, Israel o Estados Unidos.

De hecho, aún está por definirse el nombre que asumirá la representación en Washington, embajada central para el vínculo entre Colombia y Estados Unidos. Como primer acto relevante en seguridad continental, el gobierno firmó el ingreso de Colombia al Escudo de las Américas, una medida ratificada por el ministro de Defensa, Jorge Mora. Así, la estrategia diplomática parece inclinarse hacia una revitalización y diversificación de socios internacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron retirados los cinco embajadores mencionados por la Cancillería?

Los cinco embajadores fueron retirados porque no presentaron su renuncia ni finalizaron formalmente sus funciones antes del cambio de gobierno el 7 de agosto, a diferencia de la mayoría de sus colegas. La Cancillería procedió a tomar esta medida, de acuerdo con la información de El Espectador, como parte del proceso de transición institucional entre administraciones.

¿Qué países tendrán nuevos embajadores de Colombia según el gobierno de Abelardo de la Espriella?

El gobierno de Abelardo de la Espriella ya anunció nuevas designaciones diplomáticas en países como Reino Unido, España, Venezuela y México, además de contemplar cambios para la embajada en Israel. Estas decisiones responden a una estrategia de fortalecer relaciones con nuevos aliados y consolidar la política exterior de la nueva administración.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.