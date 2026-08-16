Cali enfrenta una de las mayores emergencias de su historia reciente tras el terremoto del 10 de agosto. La Alcaldía estima que la recuperación de la ciudad requerirá una inversión cercana a los $10 billones y se extenderá durante tres años.

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La primera etapa estará enfocada en la atención humanitaria y la estabilización de las zonas afectadas, proceso que podría durar entre tres y seis meses y demandaría unos $4 billones.

Mientras continúan las labores de rescate, las autoridades reportan 88 personas rescatadas, 1.416 heridas, 111 fallecidos y 77 desaparecidos.

La segunda fase corresponderá a la reconstrucción física y social, con una duración estimada de dos a tres años y una inversión de $6 billones.

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El objetivo es recuperar la infraestructura y convertir a Cali en una ciudad más resiliente y preparada ante futuras emergencias.

Más de 3.120 familias damnificadas ya son registradas mediante el RUFE, con apoyo de 4.600 voluntarios.

Para financiar la recuperación, el alcalde Alejandro Eder propuso al Gobierno Nacional crear el ‘Fondo Milagro’ y anunció que el Distrito aportará inicialmente $1 billón de recursos no ejecutados.

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