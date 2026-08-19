Por: El Espectador

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El gobierno encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella convocó la primera reunión presencial del pleno de ministros y altos funcionarios este miércoles a las 4:00 p. m. en el Palacio de San Carlos, con el objetivo principal de abordar la crisis provocada por el reciente terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto. Entre los temas prioritarios que se discutirán destaca la posible declaración de emergencia económica, una medida que De la Espriella ya ha anunciado como necesaria para poder responder de forma inmediata y estructurada a los enormes daños ocasionados por el desastre natural. Según información suministrada por Presidencia y como lo han recalcado diferentes medios como Blu Radio, la toma de decisiones en esta reunión determina el rumbo de la atención a las víctimas y la reconstrucción en las zonas afectadas.

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La reunión del miércoles se convierte en la primera instancia, después de la posesión, en la que todos los ministros y altos funcionarios se congregarán de manera presencial para tratar asuntos cruciales del Estado. Previamente, según El Espectador, el único encuentro colectivo había tenido lugar el mismo lunes mediante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), donde se declaró el estado de desastre nacional y algunos líderes participaron virtualmente debido a la urgencia de la situación.

Antes de la sesión en Palacio, el presidente sostendrá reuniones privadas con mandatarios regionales y se reunirá cerca de las 3:00 p. m. con representantes del sector asegurador, consolidando así la coordinación interinstitucional para enfrentar los retos del terremoto. Paralelamente, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, ya tuvo un encuentro con gremios y autoridades regionales para discutir planes de reconstrucción de viviendas y espacios públicos, mientras que el vicepresidente José Manuel Restrepo recorre las zonas afectadas en Caldas, liderando la entrega de subsidios de arriendo y adelantando que la fase de reconstrucción ya está en marcha.

Destaca la magnitud del reto fiscal, pues De la Espriella advirtió que la reconstrucción demandará alrededor de 30 billones de pesos colombianos (COP) en los próximos tres años, apoyando su argumento en la “crisis fiscal más compleja de toda la historia republicana [del] país”. Este cálculo ha sido corroborado por declaraciones de la Alcaldía de Cali, donde el alcalde Alejandro Eder estima que solo en ese departamento la cifra mínima será de 10 billones de pesos. En respuesta a la contingencia, el jefe de Estado propuso la creación del ‘Fondo Milagro’, diseñado para recibir apoyos y canalizar recursos hacia la reconstrucción de infraestructura clave como hospitales, escuelas y vías afectadas. Según el Ministerio de Hacienda, la emergencia económica solo podrá ser declarada con el aval y la firma unánime del presidente y todos sus ministros, en una señal de compromiso frente a la emergencia nacional.

¿Qué consecuencias puede traer la declaración de emergencia económica tras un terremoto en Colombia?

La declaración de emergencia económica, según lo explicado por el presidente De la Espriella y fuentes de la Presidencia, permite al Gobierno movilizar recursos con mayor agilidad, concentrar esfuerzos institucionales y aprobar medidas especiales para la reconstrucción y atención de las víctimas, acelerando la respuesta estatal. Además, habilita la creación de fondos extraordinarios como el ‘Fondo Milagro’ para canalizar recursos nacionales e internacionales.

¿Cómo funcionaría el ‘Fondo Milagro’ propuesto por el Gobierno tras el sismo?

De acuerdo con el anuncio del presidente De la Espriella, el ‘Fondo Milagro’ será una entidad destinada a centralizar y administrar los aportes de diferentes fuentes para destinarlos a la reconstrucción de infraestructuras fundamentales como hospitales, instituciones educativas, vías y aeropuertos afectados por el sismo, asegurando transparencia y eficiencia en el uso de los recursos orientados a la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.