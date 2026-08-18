Por: El Espectador

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La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, decidió reforzar los controles de acceso a la Ciudad Universitaria a partir de este martes 18 de agosto, en un intento por optimizar la seguridad dentro del campus. Según información confirmada por El Espectador, la nueva directriz exige a los miembros de la comunidad universitaria —estudiantes, profesores, funcionarios y demás personas vinculadas— presentar el carné institucional en las porterías como requisito obligatorio para ingresar. Aquellos que aún no cuenten con este documento deberán dirigirse a la División de Registro para adelantar el proceso correspondiente.

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No obstante, la universidad aclaró que el uso del carné institucional no constituye una novedad, pues su exigencia ya estaba contemplada desde la Resolución 253 de 2019 de la Rectoría. El verdadero cambio consiste en la aplicación rigurosa de este control al momento de ingresar a las instalaciones. Esta medida busca garantizar que todas las personas dentro del campus estén plenamente identificadas y que quienes ingresen puedan certificar su vínculo con la institución.

Para otros perfiles de ingreso, las condiciones varían según el tipo de vínculo con la universidad. Los egresados deberán utilizar también el carné institucional como prueba de su relación con la institución. En el caso de pensionados, contratistas y proveedores, se solicitará el documento de identidad junto con un soporte que permita verificar su relación con la universidad. Los visitantes, por su parte, tendrán que mostrar su documento de identificación y efectuar un registro antes de ingresar. De acuerdo con El Espectador, los datos que se recojan durante este proceso serán protegidos bajo la política institucional de tratamiento de datos personales.

Asimismo, podrán entrar quienes cuenten con autorización previa emitida por dependencias como la Vicerrectoría de Sede, decanaturas, direcciones y jefaturas, cuya verificación quedará a cargo del área de Vigilancia y Seguridad. Los controles para el ingreso vehicular se mantienen sin modificación, pero se recuerda la restricción según la cual la salida de vehículos solo es posible hasta las 11:00 p. m., a menos que se trate de emergencias o necesidades institucionales, lo que obliga a quienes ingresen en carro o motocicleta a planear su salida antes de esa hora.

Según la Vicerrectoría de la Universidad Nacional, la finalidad de estas disposiciones es fortalecer la identificación de las personas que acceden al campus, con el objetivo de cuidar tanto a la comunidad académica como los bienes institucionales. Las autoridades enfatizan que la intención no es restringir el acceso del público, pues la ciudadanía podrá seguir asistiendo a actividades académicas y culturales siempre que cumpla los requisitos de ingreso definidos. Todo este procedimiento debe ejecutarse bajo estrictos criterios de trato digno, igualdad y no discriminación.

¿Cuáles son los requisitos para ingresar a la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá?

La entrada al campus requiere la presentación del carné institucional para estudiantes, profesores, funcionarios y egresados. Pensionados, contratistas y proveedores deben presentar un documento de identidad y un soporte que acredite su relación con la institución. Los visitantes deben identificarse y registrarse, y todos los datos personales serán manejados bajo la política de protección de la universidad.

¿Por qué la Universidad Nacional de Colombia decidió aumentar los controles de acceso?

De acuerdo con lo expresado por la Vicerrectoría, los controles se incrementaron con el propósito de mejorar la identificación de quienes ingresan a la Ciudad Universitaria y proteger tanto a la comunidad como a los bienes institucionales, sin que esto implique limitar la entrada al público en general.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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