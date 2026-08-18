Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá ofrece nuevas alternativas culturales para los más pequeños y sus familias a través del Instituto Distrital de las Artes, conocido como Idartes. En esta ocasión, por medio del Programa Nidos, se presenta la obra ‘Shull, el Gran Jaguar Azul’, un espectáculo especialmente diseñado para niñas y niños entre 0 y 5 años, así como para sus cuidadores. Este evento se llevará a cabo en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo, ubicada en la calle 170 No. 67-51, el sábado primero de noviembre a las 11:00 a. m. La participación en esta actividad es completamente libre y no requiere inscripción previa, como lo indica la invitación publicada en la página oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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La propuesta escénica cuenta la historia de Assái, una niña valiente que se embarca en una travesía llena de imaginación y aprendizaje para encontrar a Ja-Shull, el Gran Jaguar Azul, un personaje de leyenda. Junto a la agrupación Cromático del Programa Nidos, Assái cruza un océano interminable y se interna en una selva llena de misterios, escenario en el que el abuelo Ambó, guardián de las Piedras de Agua, le enseña a rastrear las estrellas. Mediante juegos, sonidos ancestrales y formas de armonía, la protagonista entra en contacto tanto con sus raíces como con su destino, en un proceso de autodescubrimiento y reconocimiento de la voz de sus antepasados. De acuerdo con la información oficial de Idartes, el evento refleja el compromiso de la entidad con el desarrollo emocional y cultural de la primera infancia.

Este plan se complementa con una serie de recomendaciones para garantizar el bienestar y la seguridad de los asistentes. El ingreso es libre hasta completar el aforo del recinto, sin necesidad de inscripción ni de presentación de documentos de identidad. Además, cada niño o niña debe estar acompañado por un adulto responsable. Se permite el ingreso de menores de 6 años siempre que hagan parte del grupo familiar que acompaña a quienes están en primera infancia. Es importante aclarar que no se admite el ingreso de mascotas, respetando las normas del espacio cultural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ofrece la obra ‘Shull, el Gran Jaguar Azul’ para los niños de primera infancia en Bogotá?

La obra, presentada por el Programa Nidos de Idartes, brinda una experiencia cultural pensada para menores de 0 a 5 años, involucrando música, juegos y narraciones que fortalecen el vínculo familiar y estimulan el desarrollo emocional y cultural de los niños. La historia de Assái, en busca del Gran Jaguar Azul, favorece la imaginación y el contacto con tradiciones ancestrales, todo en un entorno seguro y gratuito.

¿Cuáles son los requisitos para asistir a la obra ‘Shull, el Gran Jaguar Azul’ en la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo?

Para asistir, basta con llegar al lugar antes de que se complete el aforo. No se requiere inscripción ni documento de identidad. Cada niño debe estar acompañado por un adulto responsable, se aceptan mayores de 6 años que sean parte del grupo familiar, y no se permite el ingreso de mascotas, garantizando así la comodidad de todos los asistentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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