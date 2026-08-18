Por: Portal Bogotá

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Bogotá avanza de manera significativa en la conformación del Consejo Distrital de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos para el periodo 2026-2029. Este proceso relevante se concretó gracias a la jornada de escrutinio que tuvo lugar el pasado 10 de agosto, en una articulación entre el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) y la Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, según informaciones oficiales de la administración distrital.

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La convocatoria reunió a diversos sectores de la sociedad civil, quienes buscan representar la pluralidad de voces que existen en Bogotá frente a temas como la paz, la convivencia y el manejo de conflictos. Durante el procedimiento, 1.128 personas se inscribieron como votantes, pero solo 938 contaban con los requisitos necesarios para ser habilitadas. En cuanto a la elección, se postularon 50 candidaturas, de las cuales solo 38 personas recibieron el aval definitivo para participar.

El Consejo Distrital de Paz se reconoce como un espacio de participación de carácter asesor y consultivo, en el que convergen tanto organismos institucionales como representantes de la ciudadanía. Esta diversidad facilita el intercambio de experiencias y propuestas para la construcción de paz en el entorno urbano, además de dar un marco formal para la discusión y búsqueda de soluciones concertadas. Según los datos entregados por la administración distrital, participaron activamente en la elección organizaciones defensoras de derechos humanos, grupos que trabajan por la paz y en acompañamiento a víctimas, así como sectores LGBTI, colectivos juveniles, ambientalistas, campesinos y actores del sector agropecuario. También formaron parte del proceso representantes del sector salud, iniciativas de economía solidaria, centrales sindicales, gremios industriales, conciliadores en equidad, medios de comunicación comunitarios y organizaciones de oficiales y suboficiales en retiro de la fuerza pública.

En la siguiente etapa, la administración distrital encuentra prioritario acompañar de manera técnica a los consejeros elegidos y fortalecer sus habilidades de liderazgo y vocación de incidencia. Así lo manifestó Juan Camilo Castellanos, gerente de Instancias de Participación del IDPAC, quien destacó la importancia de la Escuela de la Participación y del Fondo Chikaná como herramientas centrales para brindar a los nuevos consejeros posibilidades de aprendizaje y apoyo institucional durante su periodo de incidencia.

La jornada de escrutinio, que tuvo lugar en la sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá, incluyó actos de transparencia como la lectura pública de actas, la recepción de posibles impugnaciones y un seguimiento directo por parte de organismos de control y la ciudadanía a través de medios virtuales, promoviendo garantías para todos los involucrados.

¿Cómo se elige a los representantes del Consejo Distrital de Paz de Bogotá?

La elección de los representantes para el Consejo Distrital de Paz se realiza mediante un proceso de convocatoria pública, al que diferentes sectores sociales pueden postularse. Luego, los candidatos pasan por un proceso de habilitación para verificar el cumplimiento de requisitos, con votaciones y escrutinio supervisados por entidades oficiales como el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) y la Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, quienes garantizan la transparencia del proceso y la participación de la ciudadanía.

¿Qué funciones cumple el Consejo Distrital de Paz, Reconciliación y Convivencia en Bogotá?

El Consejo Distrital de Paz, Reconciliación y Convivencia de Bogotá es una instancia de carácter asesor y consultivo destinada a facilitar el diálogo entre la institucionalidad y la sociedad civil. Permite el aporte de distintas perspectivas para la construcción de paz, la reconciliación y la transformación de conflictos en la ciudad, promoviendo la participación activa de amplios sectores sociales y fortaleciendo el desarrollo de políticas públicas incluyentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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