Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la capital amplía sus servicios sociales con la puesta en funcionamiento de nuevos comedores comunitarios dirigidos a población vulnerable. Un ejemplo de esta expansión es el comedor comunitario Las Brisas, ubicado en la localidad de San Cristóbal, al suroriente de Bogotá. Según información de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), este espacio abrió sus puertas para atender a habitantes de calle, recuperadores de oficio y personas mayores en situación de vulnerabilidad.

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Roberto Angulo, secretario Distrital de Integración Social, acudió al comedor en su día inaugural para verificar los procesos de manipulación y preparación de los alimentos. Angulo enfatizó que en estos comedores se deben seguir rigurosos estándares de calidad e inocuidad, desde la producción hasta el servido de los alimentos, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria y prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. En palabras del secretario, este nuevo comedor representa uno de los esfuerzos más importantes de expansión del gobierno distrital encabezado por el alcalde Carlos Fernando Galán, siendo el número 26 de 140 proyectados durante la actual administración y con capacidad para atender a 250 personas.

San Cristóbal ahora cuenta con 13 comedores comunitarios, entre ellos Las Brisas, con un total de 3.850 cupos para habitantes de la localidad. En particular, Las Brisas responde a la necesidad de cubrir una zona señalada por una alta incidencia de inseguridad alimentaria y pobreza. Hasta el momento, la ocupación del comedor es del 56 %, es decir, 139 beneficiarios, por lo que se implementó una estrategia territorial junto a equipos locales, la Alcaldía y entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), hospitales, colegios y organizaciones sociales para identificar y vincular personas susceptibles de recibir este beneficio.

Durante estos recorridos se logró integrar a 17 recuperadores de oficio, 12 personas dedicadas a la venta informal y tres dedicadas a la mendicidad. Además, 49 adultos mayores sin redes de apoyo o ingresos estables reciben atención en Las Brisas. De la población atendida, el 50 % tiene entre 18 y 59 años, el 40 % son personas mayores de 60 años, y el resto corresponde a menores y adolescentes. También se reporta participación de migrantes, personas con discapacidad y cuidadores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos comedores comunitarios funcionan actualmente en San Cristóbal y cuál es su capacidad?

En la localidad de San Cristóbal operan actualmente 13 comedores comunitarios, incluyendo Las Brisas. Entre todos ofrecen en total 3.850 cupos para atender a personas vulnerables de la zona, según datos de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS).

¿Qué poblaciones prioriza y cómo se seleccionan los beneficiarios del comedor comunitario Las Brisas?

El comedor Las Brisas prioriza a habitantes de calle, recuperadores de oficio, adultos mayores sin ingresos ni redes de apoyo, migrantes y personas con discapacidad. Los beneficiarios son identificados mediante jornadas de búsqueda, recorridos territoriales y coordinación interinstitucional, involucrando equipos locales, entidades educativas, hospitales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), policías y organizaciones sociales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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