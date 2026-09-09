La Registraduría Nacional del Estado Civil establece plazos para reclamar los documentos de identidad que ya fueron expedidos.

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No recogerlos a tiempo puede hacer que sean retirados de las sedes, enviados a las oficinas centrales y posteriormente destruidos.

Para las cédulas de ciudadanía, el plazo máximo para reclamarlas es de un año contado desde la fecha de producción.

En el caso de las tarjetas de identidad, el límite corresponde a su fecha de vencimiento. La medida está contemplada en la Resolución 11630 del 8 de agosto de 2018 y también aplica a documentos tramitados desde consulados en el exterior.

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En abril de 2026, la Registraduría informó que 63.638 documentos permanecían sin reclamar en Bogotá: más de 44.000 eran cédulas y cerca de 19.000 tarjetas de identidad.

Los ciudadanos pueden consultar el estado de su documento mediante la opción “¿Está listo mi documento de identidad?” en la página de la Registraduría. Si está disponible, deben acudir a la sede donde realizaron el trámite, generalmente mediante autenticación biométrica.

Si el documento ya fue destruido, la persona deberá solicitar un duplicado y pagar nuevamente la tarifa vigente. Los valores son de $76.100 para cédula digital o de policarbonato, $67.350 para cédula amarilla y $66.100 para tarjeta de identidad.

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