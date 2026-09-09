Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El registro civil representa el documento central que fija los atributos legales esenciales de cada persona en Colombia, operando de manera análoga a como se inscriben oficialmente las empresas en el ámbito mercantil. Según la normativa nacional, existen tres tipos básicos de registro civil: el de nacimiento, el de matrimonio y el de defunción. Cada uno tiene una función puntual en la vida jurídica de los ciudadanos y su actualización permanente es indispensable para evitar inconvenientes legales futuros.

Sigue a PULZO en Discover

Mantener estos documentos correctamente inscritos garantiza la identidad ante las autoridades y previene dificultades en asuntos como sucesiones, pensiones, expedición de la cédula de ciudadanía o legalización de divorcios, según la información del ordenamiento jurídico citado en el texto. Sobre todo, el registro civil de nacimiento es un requisito esencial para tramitar el documento de identidad y, por ende, ejercer derechos fundamentales como el voto en el país.

Cuando surgen errores en el registro civil, la ley colombiana distingue entre simples equivocaciones ortográficas o mecanográficas y solicitudes más complejas como el cambio de nombre o de sexo/género. Si, por ejemplo, se presenta una diferencia entre letras similares en un apellido (como “S” por “C”), la normativa permite subsanar el error mediante una escritura pública tramitada en notaría, lo cual implica un proceso sencillo y de bajo costo.

Sin embargo, en situaciones donde la persona desea modificar su nombre legal o el componente de sexo/género, hay mecanismos más formales. El cambio puede ejecutarse por escritura pública o juicio, pero la legislación limita la vía notarial a una sola ocasión tanto para el nombre como para el sexo/género; si la persona requiere un segundo ajuste, debe acudir a un juez de la República.

Expertos citados recomiendan gestionar cualquier corrección o inscripción en los registros civiles con diligencia. Regularizar documentos, inscribir matrimonios —aun en casos de separación de hecho—, corregir la filiación o registrar de manera oportuna los fallecimientos familiares son acciones clave para no dejar obstáculos legales a los descendientes ni complicar trámites posteriores.

¿Cuáles son los tipos de registro civil en Colombia y para qué sirven?

En Colombia, existen tres tipos fundamentales de registro civil: de nacimiento, de matrimonio y de defunción. Cada uno cumple una función vital para certificar la identidad, la situación civil y la existencia legal de los ciudadanos, permitiendo el acceso a derechos y facilitando trámites legales y administrativos.

¿Cómo se corrige un error ortográfico en el registro civil colombiano?

De acuerdo con la normativa nacional, un error ortográfico o mecanográfico simple en el registro civil puede corregirse mediante una escritura pública ante notaría. Este es un trámite rápido y de bajo costo, necesario para mantener la información personal sin inconsistencias y evitar problemas legales en el futuro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.