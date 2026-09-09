Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La noche del martes 8 de septiembre de 2026 fue especialmente esperada por los apostadores en Colombia, cuando la Lotería del Huila y la Lotería de la Cruz Roja Colombiana celebraron sus sorteos habituales con transmisión en directo por Canal Uno, después de las 10:30 p. m. De acuerdo con la información compartida por ambas entidades, la fortuna en el sorteo 4772 de la Lotería del Huila sonrió al número 3804 de la serie 024, premiando con $2.000 millones, mientras que la Cruz Roja, en su sorteo 3170, destinó el premio mayor de $7.000 millones al número 0044 de la serie 214.

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Sin embargo, no solo los garantes de los premios millonarios resultaron beneficiados. Los esquemas de premios adicionales también repartieron sumas considerables entre numerosos participantes. En el caso de la Lotería del Huila, según los datos oficiales, se entregó un seco de $100 millones, otro de $60 millones, además de diez premios de $20 millones y quince de $10 millones cada uno. Las autoridades de las loterías insisten recurrentemente en la importancia de verificar tanto el número como la serie de cada billete contra los resultados publicados, pues no basta con acertar las cuatro cifras si la serie no corresponde.

Por el lado de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, cuyas cifras se leen a partir del reporte oficial, el premio seco mayor fue de $200 millones y recayó en el número 0808 de la serie 240. Otro seco de $100 millones se destinó al número 8579, serie 101, seguido de dos premios de $50 millones otorgados a los números 4509 serie 069 y 7960 serie 257. Este plan incluyó también seis secos de $30 millones, quince de $20 millones y veinte de $10 millones, sumando así más de cuarenta billetes agraciados en una sola noche de sorteos.

Respecto a la manera de reclamar los premios en la Lotería del Huila, quienes hayan adquirido billetes en lugares como Ibagué y otros municipios del Tolima pueden cobrar directamente en puntos de venta y distribuidores autorizados aquellos premios cuyo valor sea inferior a $6 millones. Para premios mayores, la gestión se debe hacer en la sede de la Lotería del Huila en Neiva, presentando tanto el billete original como los documentos requeridos: cédula de ciudadanía, registro único tributario (RUT) y certificación bancaria vigente. Además, la entidad recuerda que los sorteos suelen celebrarse todos los martes, cambiando solo cuando coincide con un festivo nacional.

¿Cómo se verifica si un billete de la lotería es ganador?

Para saber si su billete de la Lotería del Huila o de la Cruz Roja Colombiana fue premiado, usted debe comparar el número y la serie de su billete con los resultados oficiales publicados por cada lotería. Es fundamental revisar ambas coincidencias, ya que acertar solo las cuatro cifras no garantiza el premio si la serie es diferente.

¿Cuáles son los requisitos para reclamar un premio de la Lotería del Huila en Tolima?

De acuerdo con la información oficial, los premios inferiores a $6 millones pueden reclamarse en los puntos de venta autorizados en Ibagué y municipios del Tolima. Si el premio supera ese monto, es indispensable acudir a la sede principal de la Lotería del Huila en Neiva, presentando el billete o fracción original, la cédula de ciudadanía, el Registro Único Tributario (RUT) y una certificación bancaria vigente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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