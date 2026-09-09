Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación citó a Ricardo Roa, quien fue presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, a una audiencia de imputación de cargos por presunta violación de los límites legales de gastos en campañas electorales. La audiencia quedó programada para el próximo 30 de octubre a las 2:00 p. m. y, de acuerdo con la información divulgada, la diligencia se llevará a cabo de manera virtual. Esta medida responde a los hallazgos de la Fiscalía, según los cuales, durante el desempeño de Roa como gerente de la campaña “Petro Presidente” en 2022, se habrían sobrepasado los topes permitidos para la financiación electoral establecidos en la ley.

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De acuerdo con lo investigado por la Fiscalía y confirmado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la campaña presidencial del hoy presidente Gustavo Petro habría recibido ingresos monetarios superiores a los permitidos. Según el CNE, este exceso llevó a que se impusieran sanciones económicas tanto a Ricardo Roa como a la tesorera y la contadora de la campaña: una multa colectiva superior a los 6.000 millones de pesos colombianos. La responsabilidad de Roa se centra en que era el encargado de controlar y vigilar el flujo de recursos a las cuentas de la organización política que promovió la candidatura de Petro a la Casa de Nariño.

Ricardo Roa dejó el cargo de presidente de Ecopetrol el pasado 30 de julio y, hasta su salida, sostuvo su inocencia frente a las acusaciones, señalando que, en su criterio, no hubo violación de los topes de financiación. Roa argumentó públicamente que las cifras presentadas por los entes de control, incluida la Fiscalía, habían sido interpretadas de manera errónea y que existían recursos contabilizados de forma indebida. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que la campaña de Petro habría recibido por encima de 1.664 millones de pesos más de lo permitido y que, además, Roa habría omitido reportar adecuadamente donaciones millonarias, lo que constituye otra posible irregularidad en el manejo de los fondos de la campaña.

La citación de Ricardo Roa a la audiencia reaviva el debate sobre la transparencia en la financiación de campañas políticas en Colombia y el papel de los controles institucionales, representado por entes como el CNE y la Fiscalía.

¿Por qué Ricardo Roa fue sancionado junto con la tesorera y la contadora por el CNE?

Ricardo Roa, en su rol de gerente de la campaña de Gustavo Petro, fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) debido a que, según este ente, tanto él como la tesorera y la contadora permitieron que la campaña superara los límites legales de financiación establecidos por la ley. En consecuencia, los tres deben responder solidariamente por una multa de más de 6.000 millones de pesos, al considerarse que se infringieron las normas sobre recursos en campañas electorales.

¿Qué significa sobrepasar los topes de financiación en una campaña electoral en Colombia?

Sobrepasar los topes de financiación en una campaña electoral implica que la organización política recibe aportes monetarios que exceden el límite máximo permitido por la ley para ese proceso. Esta regulación busca asegurar la transparencia y evitar la influencia indebida de recursos ilícitos o desbalanceados en los resultados electorales, siendo motivo de sanciones administrativas y penales, como quedó evidenciado en el caso de Ricardo Roa y la campaña ‘Petro Presidente’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.