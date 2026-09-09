Por: El Espectador

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Eldrich Boedhoe, ciudadano neerlandés buscado por las autoridades europeas, fue arrestado recientemente en Medellín, Antioquia, en un operativo coordinado entre fuerzas policiales de Colombia y agencias internacionales. Según informó la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, la captura se realizó gracias a la cooperación con el Servicio de Seguridad Interior (SSI) de Francia y con agentes del Servicio de Marshalls de los Estados Unidos. Contra Boedhoe pesaba una circular roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que lo identificaba como uno de los principales líderes de una red internacional de narcotráfico.

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El perfil del detenido revela la magnitud de la investigación: de acuerdo con la Dijín, Boedhoe contaba con una sentencia condenatoria en firme de 12 años de prisión por tráfico de drogas. Está señalado además de liderar una estructura transnacional dedicada a enviar cocaína desde Colombia hacia distintos países de Europa, principalmente Francia, España y Países Bajos. El modus operandi de esta red consistía en emplear ‘correos humanos’, es decir, personas que transportaban la droga escondida en su organismo o equipaje, utilizando vuelos comerciales para el traslado internacional de sustancias ilícitas.

Las investigaciones internacionales permitieron establecer que Boedhoe residía en Colombia desde el año 2015. Según información recabada por las autoridades, se habría establecido en el país con el propósito de consolidar alianzas estratégicas con organizaciones narcotraficantes locales, facilitando así la coordinación y ejecución de envíos internacionales de cocaína. Tras su captura en Medellín, Boedhoe fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, en espera de los trámites judiciales requeridos para su extradición a la justicia europea.

De acuerdo con El Espectador y fuentes oficiales de la Dijín, este caso refleja la importancia de la cooperación internacional entre cuerpos policiales y judiciales para desarticular redes criminales de alcance global.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue capturado Eldrich Boedhoe en Medellín?

Eldrich Boedhoe fue capturado en Medellín debido a que tenía una condena vigente por tráfico de drogas y estaba señalado como líder de una red transnacional que enviaba cocaína desde Colombia hacia países europeos. Las autoridades contaban con una circular roja de la Interpol en su contra, lo que permitió que la Dijín, junto a agencias de Francia y Estados Unidos, ejecutara un operativo exitoso para su aprehensión, según información oficial recogida por El Espectador.

¿Qué es una circular roja de la Interpol y cómo influye en capturas internacionales?

Una circular roja es un requerimiento emitido por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para solicitar la localización y detención preventiva de personas buscadas con miras a su extradición. Este mecanismo facilita la colaboración de fuerzas de seguridad de distintos países, como en el caso de Eldrich Boedhoe, al permitir que esté registrado como fugitivo de alta prioridad entre los miembros de Interpol.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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