Por: El Espectador

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Un caso con repercusiones internacionales tuvo lugar en Medellín, Antioquia, donde las autoridades capturaron a Eldrich Boedhoe, un ciudadano neerlandés requerido por la justicia del continente europeo. La captura de Boedhoe fue posible gracias a una operación conjunta realizada por la Dijín de la Policía Nacional, con el respaldo del Servicio de Seguridad Interior (SSI) de Francia y el Servicio de Marshalls de los Estados Unidos, según informaron fuentes oficiales. Boedhoe era buscado bajo una circular roja emitida por Interpol, herramienta utilizada para localizar y arrestar a personas buscadas por la justicia internacionalmente.

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El caso de Boedhoe es particularmente relevante debido a que existe en su contra una sentencia condenatoria en firme de 12 años de prisión por delitos de tráfico de drogas. La Dijín detalló que el neerlandés es señalado por ser el líder de una estructura transnacional responsable de enviar cocaína desde Colombia hacia diversos países de Europa, especialmente Francia, España y Países Bajos. El método utilizado implicaba la utilización de personas que actuaban como "correos humanos", es decir, individuos que transportan droga en vuelos comerciales ocultándola en su equipaje o incluso en su organismo, una táctica que suele emplearse para eludir los controles policiales en aeropuertos internacionales.

Las averiguaciones sugieren que Eldrich Boedhoe se había establecido en Colombia desde el año 2015. Durante este periodo, habría buscado consolidar alianzas estratégicas con organizaciones narcotraficantes asentadas en el país y coordinar de manera directa envíos ilegales de sustancias ilícitas hacia Europa. Tras su captura, el ciudadano neerlandés fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y permanece a la espera de su entrega a las autoridades judiciales europeas, proceso conocido técnicamente como extradición.

Este operativo pone en evidencia la cooperación internacional en materia de seguridad y combate al crimen organizado, donde el intercambio de información entre agencias de distintos países resulta clave para desarticular redes que operan a nivel global. Toda la información en este artículo fue corroborada con lo reportado por la Dijín de la Policía Nacional y la cobertura de El Espectador.

¿Quién es Eldrich Boedhoe y por qué era buscado en Europa?

Eldrich Boedhoe es un ciudadano neerlandés condenado a 12 años de prisión por tráfico de drogas. Era buscado debido a que, según la Dijín, lideraba una red transnacional de narcotráfico que enviaba cocaína desde Colombia hacia países europeos como Francia, España y Países Bajos, utilizando "correos humanos" en vuelos comerciales.

¿Cómo fue la captura de Eldrich Boedhoe según la Dijín?

De acuerdo con la información de la Dijín, la aprehensión de Boedhoe fue parte de un operativo en Medellín coordinado con el Servicio de Seguridad Interior de Francia y el Servicio de Marshalls de los Estados Unidos, lo que muestra cómo la colaboración entre diferentes agencias internacionales permitió la detención de un acusado clave en el tráfico de drogas internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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