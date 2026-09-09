Por: El Espectador

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Eldrich Boedhoe, ciudadano neerlandés buscado por la justicia europea, fue capturado en Medellín, Antioquia, luego de un arduo operativo internacional. Según informó la Policía Judicial de Colombia (Dijín), Boedhoe tenía una circular roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), sistema mediante el cual se solicita la detención de personas con orden de captura vigente en algún país miembro. La intervención contó con el respaldo fundamental del Servicio de Seguridad Interior (SSI) de Francia, así como del Servicio de Marshalls de los Estados Unidos, quienes colaboraron activamente para lograr este resultado.

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Contra Boedhoe pesa una condena en firme de 12 años de prisión, dictada por delitos de tráfico de drogas. De acuerdo con la Dijín, se le señala como líder de una estructura criminal transnacional dedicada a enviar cocaína desde Colombia hacia Francia, España y Países Bajos. Esta organización, con Boedhoe presuntamente a la cabeza, utilizaba correos humanos —personas encargadas de transportar droga en su equipaje o incluso dentro de su cuerpo— para el tráfico internacional, aprovechando vuelos comerciales como principal medio de traslado.

El proceso investigativo arrojó que Boedhoe se habría radicado en Colombia desde el año 2015. Durante este período, se estima que reforzó alianzas con redes narcotraficantes locales y consolidó la coordinación de envíos ilícitos al exterior. La captura fue posible gracias al flujo de información y la cooperación entre agencias internacionales, lo que llevó a que Boedhoe fuera detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Actualmente, permanece en espera de su entrega formal a las autoridades judiciales europeas, en cumplimiento de los tratados de extradición vigentes.

Según los datos suministrados en el reporte de la Dijín, este caso ilustra cómo el crimen organizado trasciende fronteras y requiere de articulación efectiva entre distintos países y organismos policiales para lograr resultados exitosos en la lucha contra el narcotráfico internacional.

¿Por qué fue capturado Eldrich Boedhoe y qué delitos le imputan?

De acuerdo con la Dijín, Eldrich Boedhoe fue capturado por tener una condena en firme de 12 años de prisión por tráfico de drogas y por supuestamente liderar una red transnacional que enviaba cocaína desde Colombia hacia varios países europeos, utilizando personas como correos humanos en vuelos comerciales.

¿Qué es una circular roja de la Interpol y para qué se utiliza?

La circular roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) es una solicitud internacional de localización y detención preventiva dirigida a las fuerzas de policía de sus países miembros, para asegurar la captura de personas con orden judicial vigente mientras se tramita su extradición.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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