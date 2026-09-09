Por: El Espectador

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La captura de Eldrich Boedhoe, un ciudadano de Países Bajos, representa un golpe relevante contra el narcotráfico internacional en Colombia. De acuerdo con la Dijín —Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional—, Boedhoe era buscado con una circular roja de Interpol, lo que indica que las autoridades policiales de múltiples países solicitaban su detención para fines de extradición. Su arresto tuvo lugar en Medellín, Antioquia, tras una operación coordinada entre la Dijín, el Servicio de Seguridad Interior (SSI) de Francia y el Servicio de Marshalls de los Estados Unidos, evidenciando la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional.

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Según los reportes oficiales, Boedhoe no era un actor menor dentro de esta red criminal. Contaba con una sentencia condenatoria en firme de 12 años por tráfico de drogas y era señalado como el líder de una estructura cuyo objetivo principal era el envío de cocaína desde Colombia hacia destinos en Francia, España y Países Bajos. Las autoridades detallaron que los envíos ilícitos se realizaban utilizando “correos humanos” —personas que transportan drogas en vuelos comerciales—, un método muy utilizado por las redes internacionales dada la dificultad de detección entre el flujo masivo de pasajeros.

La investigación señala que el ciudadano neerlandés residía en Colombia desde 2015. Presuntamente, llegó al país con el objetivo de establecer y consolidar alianzas con organizaciones locales de tráfico de drogas. Desde allí, coordinaba la logística para exportar grandes remesas de estupefacientes hacia Europa. Su captura, de acuerdo con la Dijín, marca un avance significativo para desmantelar este tipo de estructuras, que se nutren de la colaboración entre actores nacionales y extranjeros, usando el territorio colombiano como plataforma para el narcotráfico de alcance mundial.

En la actualidad, Eldrich Boedhoe permanece bajo custodia de la Fiscalía en Colombia, a la espera de su extradición a Europa, donde deberá responder ante las autoridades judiciales por los delitos que se le imputan. El procedimiento pone de manifiesto el trabajo articulado de fuerzas internacionales para combatir delitos de alto impacto y el uso de Colombia como punto neurálgico para redes globales de criminalidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la captura de Eldrich Boedhoe en Medellín y qué autoridades participaron?

La captura de Eldrich Boedhoe se realizó en Medellín, Antioquia, luego de una operación conjunta entre la Dijín de la Policía Nacional de Colombia, el Servicio de Seguridad Interior (SSI) de Francia y agentes del Servicio de Marshalls de los Estados Unidos. Esta colaboración internacional permitió dar con el paradero del ciudadano neerlandés, quien era requerido por autoridades europeas mediante una circular roja de Interpol.

¿Por qué Eldrich Boedhoe era buscado internacionalmente por las autoridades?

Según la información oficial de la Dijín, Boedhoe tenía una condena en firme de 12 años de prisión por tráfico de drogas y estaba señalado como el líder de una organización transnacional dedicada a enviar cocaína desde Colombia a países europeos como Francia, España y Países Bajos. Las investigaciones indicaron que utilizaba “correos humanos” para el transporte de drogas en vuelos comerciales, lo que lo convirtió en un objetivo prioritario para las autoridades internacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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