Por: El Espectador

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Eldrich Boedhoe, un ciudadano de los Países Bajos, fue capturado en Medellín, Antioquia, tras una operación internacional que involucró a varias agencias policiales. Boedhoe era buscado intensamente por las autoridades europeas debido a una circular roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), lo que refleja el interés y la urgencia de las autoridades en localizarlo. De acuerdo con datos suministrados por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional de Colombia, la detención ocurrió gracias al trabajo coordinado con el Servicio de Seguridad Interior de Francia y agentes del Servicio de Marshalls de Estados Unidos.

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La información oficial indica que Boedhoe contaba con una condena en firme de 12 años de prisión por tráfico de drogas, según la Dijín. Además, el capturado es señalado como presunto líder de una estructura transnacional dedicada al envío de cocaína desde Colombia hacia Europa, específicamente a Francia, España y los Países Bajos. Las autoridades detallaron que las operaciones ilegales se realizaban por medio de 'correos humanos', es decir, personas que transportaban drogas ocultas en el cuerpo o el equipaje en vuelos comerciales.

Las pesquisas indican que Boedhoe se había radicado en Colombia desde el año 2015. Según los investigadores, su permanencia en territorio colombiano tendría como objetivo consolidar alianzas estratégicas con otras organizaciones narcotraficantes presentes en el país y coordinar los envíos internacionales de estupefacientes. La captura de Boedhoe constituye un golpe relevante para las autoridades, teniendo en cuenta la red internacional que presuntamente lideraba.

Luego de su detención, Boedhoe fue dejado a disposición de la Fiscalía colombiana y está a la espera del proceso de extradición para ser entregado a la justicia europea, que busca que cumpla su condena. Todo este operativo ha contado con la cooperación de agencias reconocidas, entre ellas la Interpol, el Servicio de Seguridad Interior de Francia y el Servicio de Marshalls de Estados Unidos, lo que demuestra el nivel de coordinación internacional en temas de lucha contra el narcotráfico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Eldrich Boedhoe y por qué las autoridades europeas lo buscaban?

Eldrich Boedhoe es un ciudadano de los Países Bajos que fue condenado a 12 años de prisión por tráfico de drogas. De acuerdo con la Dijín, era investigado por supuestamente liderar una red de narcotráfico dedicada a enviar cocaína desde Colombia a varios países europeos. Su detención era prioritaria para las autoridades europeas debido a su papel dentro de una estructura transnacional.

¿Cómo fue la captura de Eldrich Boedhoe en Medellín y qué agencias participaron?

La captura de Eldrich Boedhoe se realizó en Medellín, Antioquia, según informó la Dijín de la Policía Nacional. El operativo contó con la colaboración del Servicio de Seguridad Interior de Francia y el Servicio de Marshalls de Estados Unidos. La acción se enmarca en un esfuerzo internacional para combatir redes de narcotráfico que operan entre Colombia y Europa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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