Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación ha establecido la fecha para la audiencia en la que Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, será llamado a juicio. El proceso judicial es por el delito de violación de los límites de gastos en campañas electorales, relacionado directamente con las cuentas de la campaña "Petro Presidente" en 2022. Según información confirmada por la propia Fiscalía, la diligencia está programada de manera virtual para el 30 de octubre a las 2:00 p. m., y reviste especial importancia por las implicaciones políticas y legales que involucra el caso.

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Roa, en su calidad de gerente de campaña durante el periodo electoral en cuestión, era el responsable de supervisar todos los ingresos que llegaban a las cuentas oficiales del movimiento que respaldó la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia. En sus pesquisas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció que el equipo de trabajo de Petro superó los topes legales para la financiación de campañas, es decir, ingresó a la campaña más dinero del que permite la normatividad vigente en Colombia. Como resultado, el CNE sancionó tanto a Roa como a la tesorera y la contadora de la campaña con una multa conjunta que supera los 6.000 millones de pesos colombianos.

El proceso penal que adelanta la Fiscalía se concentra en determinar si Roa fue responsable no solo de sobrepasar estos límites, sino también de omitir la rendición de cuentas sobre importantes donaciones recibidas durante la contienda electoral. El ente investigador estima que, bajo la responsabilidad de Roa, los aportes habrían superado los montos permitidos en al menos 1.664 millones de pesos y que ciertos movimientos y recursos no fueron registrados de manera adecuada.

No obstante, Roa ha declarado públicamente su inocencia y sostuvo, incluso al momento de dejar su cargo como presidente de la petrolera estatal el pasado 30 de julio, que las entidades de control estarían interpretando erróneamente varias cifras y movimientos financieros en el proceso en su contra. Según sus palabras, “no se violaron los topes. Hay unos movimientos y recursos que están contabilizados indebidamente”.

¿Cuál es el motivo del llamado a juicio contra Ricardo Roa relacionado con la campaña de Gustavo Petro?

El llamado a juicio de Ricardo Roa está fundado en la presunta violación de los límites de financiación de campañas electorales, durante su gestión como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. De acuerdo con la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral, hubo un sobrepaso de los topes legales y posible omisión en la rendición de cuentas.

¿Qué significa sobrepasar los topes de financiación en una campaña electoral?

Superar los topes de financiación en una campaña electoral implica que la campaña recibe más dinero del que la ley permite, lo que puede distorsionar la equidad en la contienda y está sujeto a sanciones legales. El Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía investigan estos casos para garantizar la transparencia en los procesos democráticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.