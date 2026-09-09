Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación estableció que el próximo 30 de octubre a las 2:00 p. m. se llevará a cabo, de manera virtual, la audiencia en la que el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, será llamado a juicio. El proceso se centra en el presunto delito de violación de los límites de gastos en campañas electorales, específicamente por supuestas irregularidades en las cuentas de la campaña Petro Presidente durante 2022. Según informó El Espectador, esta diligencia será clave para determinar si Roa, en su función como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, incurrió en sobrepasar los topes legales de ingreso de dinero a la campaña.

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De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Ricardo Roa era el encargado de supervisar los recursos que ingresaban a las cuentas de la organización que impulsó a Gustavo Petro a la presidencia. El Consejo Nacional Electoral (CNE) identificó que el equipo de campaña habría recibido más dinero del autorizado por la ley, lo cual constituye una infracción grave de la normatividad electoral en Colombia. Por este motivo, el CNE sancionó a Roa junto a la tesorera y la contadora de la campaña, imponiéndoles una multa superior a 6.000 millones de pesos colombianos, que deberán pagar de manera conjunta.

Simultáneamente a la sanción administrativa, la Fiscalía avanza en el proceso penal contra Roa por las mismas irregularidades. El órgano investigador señala que, como gerente de campaña, habría excedido los límites de financiación establecidos por la ley en al menos 1.664 millones de pesos colombianos. Adicionalmente, se argumenta que Roa habría omitido reportar importantes donaciones que ingresaron a la campaña presidencial.

Ante las acusaciones, Ricardo Roa, quien renunció a la presidencia de Ecopetrol el pasado 30 de julio, insiste en su inocencia. Con respecto a la información presentada por la Fiscalía y otros entes de control, Roa sostiene que existe una interpretación incorrecta de las cifras y asegura que “no se violaron los topes”, sino que hubo recursos contabilizados de manera indebida.

El proceso contra Ricardo Roa pone de relieve la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la financiación de campañas electorales, temas centrales para la democracia y la confianza pública en las instituciones.

¿Cuáles son las acusaciones específicas de la Fiscalía contra Ricardo Roa por el caso de la campaña Petro Presidente?

La Fiscalía acusa al exgerente de campaña Ricardo Roa de haber sobrepasado los límites legales de financiación, con un margen de al menos 1.664 millones de pesos colombianos, y de omitir la rendición de cuentas sobre importantes donaciones, lo que habría constituido una violación directa a las normas electorales del país.

¿Qué sanciones impuso el Consejo Nacional Electoral en este caso y quiénes deben responder?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso una multa superior a 6.000 millones de pesos colombianos a Ricardo Roa, así como a la tesorera y la contadora de la campaña Petro Presidente, por superar los topes permitidos de financiación durante la campaña de 2022. Estas personas deberán responder solidariamente por el pago de la sanción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.