Por: El Espectador

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Un ciudadano de Países Bajos, identificado como Eldrich Boedhoe, fue capturado por las autoridades en Medellín, Antioquia, luego de haber sido buscado intensamente por diferentes organismos europeos. Contra él existía una circular roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), lo que implica que sobre su nombre recaía una alerta internacional de captura.

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Según información suministrada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional de Colombia, Boedhoe no solo enfrentaba este pedido internacional, sino que además tenía una condena en firme de 12 años de cárcel. El proceso penal en su contra se relaciona con delitos de tráfico de drogas, ya que las autoridades lo señalan como líder de una presunta estructura criminal dedicada a enviar cargamentos de cocaína desde Colombia hacia diversos países de Europa, entre ellos Francia, España y los Países Bajos. De acuerdo con la Dijín, el modus operandi de la red consistía en utilizar "correos humanos", es decir, personas que transportaban la droga en vuelos comerciales para llevarla hasta su destino final.

El desarrollo de la captura de Eldrich Boedhoe no fue un hecho aislado. Se trató de una operación coordinada entre la Dijín, el Servicio de Seguridad Interior (SSI) de Francia y agentes del Servicio de Marshalls de los Estados Unidos, según lo expuesto por la misma Dijín. En este sentido, la cooperación internacional fue clave para poder efectuar la detención del ciudadano neerlandés en territorio colombiano.

Boedhoe habría estado residiendo en Colombia desde el año 2015. Las autoridades sostienen que el hombre se había instalado en el país con el supuesto propósito de fortalecer alianzas con organizaciones dedicadas al narcotráfico y coordinar los envíos ilegales hacia Europa. Tras la detención, el señalado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que se realicen los trámites correspondientes para su entrega formal ante la justicia europea y enfrente los procesos judiciales en su contra.

Este caso pone de manifiesto la colaboración entre organismos de seguridad internacionales y nacionales para combatir delitos transnacionales como el narcotráfico, así como la complejidad de las redes que operan entre América Latina y Europa.

¿Quién es Eldrich Boedhoe y por qué lo buscaba la Interpol?

Eldrich Boedhoe es un ciudadano neerlandés condenado en firme a 12 años de prisión por tráfico de drogas, y se le señalaba como líder de una red que enviaba cocaína desde Colombia a Europa. La Interpol emitió una circular roja para facilitar su captura y extradición debido a la gravedad de los delitos investigados.

¿Cómo fue capturado Eldrich Boedhoe en Medellín y qué organismos participaron?

De acuerdo con fuentes de la Dijín, la captura de Eldrich Boedhoe fue posible gracias a la colaboración entre la Policía colombiana, el Servicio de Seguridad Interior de Francia y agentes del Servicio de Marshalls de Estados Unidos, quienes coordinaron esfuerzos para detenerlo en Medellín, Antioquia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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