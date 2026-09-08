Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación presentó cargos ante una jueza de control de garantías en Bogotá contra tres exfuncionarios del Ministerio de Defensa, presuntamente involucrados en un complejo caso de corrupción. Los señalados son Hugo Alejandro Mora Tamayo, exjefe de contratación de la Industria Militar Colombiana (Indumil); el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, quien se desempeñaba como comandante de la Brigada de Aviación Número 22 del Ejército; y Diego Alejandro Manrique Cabezas, quien fue asesor de la Dirección de Protección de Capacidades e Innovación de esa cartera.

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El proceso gira en torno a un contrato por 32 millones de dólares para el mantenimiento de la flotilla de helicópteros Mi-17, de fabricación rusa, del Ejército colombiano. Este contrato fue adjudicado de manera directa a la empresa estadounidense Vertol Systems el 31 de diciembre de 2024. De acuerdo con la Fiscalía, la evaluación realizada a la propuesta de Vertol señalaba que dicha compañía no cumplía con los requisitos técnicos ni contaba con la experiencia necesaria, sin embargo, se le permitió ganar el proceso. El año siguiente, el Ministerio de Defensa sancionó a Vertol por incumplimientos contractuales con una multa de 33.700 millones de pesos colombianos.

La investigación señala que Luis Edmundo Suárez Soto, exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, junto a Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie, vinculados a Vertol, habrían coordinado un plan para favorecer la adjudicación del contrato. Según la Fiscalía, entre septiembre y octubre de 2024 estos contratistas lograron concertar con diversos servidores públicos del Ministerio de Defensa, quienes facilitaron un esquema ilegal para direccionar los términos del proceso contractual.

Particularmente, el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte habría insistido en varias ocasiones al representante de Vertol para que se presentara a la licitación e, incluso, habría extendido plazos y flexibilizado requisitos a su favor. Por su parte, Diego Alejandro Manrique Cabezas, aliado con Rincón Ricaurte, habría implementado un requisito económico a la medida de la firma. Finalmente, la participación de Hugo Alejandro Mora Tamayo habría sido crucial para adaptar los requisitos de contratación y asegurar que Vertol resultara beneficiada, aún sabiendo que la empresa carecía de capacidades y experiencia.

Tras ganar el contrato, Vertol incumplió nuevamente en 2025 al no presentar las pólizas exigidas, solicitar prórrogas y modificar los pagos para recibir un anticipo de más de 69.000 millones de pesos. Esta conducta derivó en una nueva sanción por parte del Ministerio de Defensa. Ahora, los tres exfuncionarios deben responder por presuntos delitos como interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, abuso de función pública y peculado por apropiación. El caso también avanza contra el exviceministro Suárez Soto y otros implicados, con una próxima audiencia de acusación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cargos que la Fiscalía imputó a los exfuncionarios del Ministerio de Defensa?

La Fiscalía imputó a los exfuncionarios del Ministerio de Defensa los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, abuso de función pública y peculado por apropiación, todo en conexión con la adjudicación irregular del contrato a la empresa Vertol Systems.

¿Por qué fue sancionada la empresa Vertol Systems tras obtener el contrato para helicópteros Mi-17?

Vertol Systems fue sancionada por el Ministerio de Defensa debido a incumplimientos en el desarrollo del contrato de mantenimiento de los helicópteros Mi-17. La empresa no aportó las pólizas requeridas, solicitó prórrogas y cambios en las condiciones de pago para recibir un anticipo millonario, lo cual derivó en la imposición de una millonaria multa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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