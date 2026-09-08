La esposa de Marco Rubio, Jeannete Rubio, se robó las miradas en la llegada del Secretario de Estado de Estados Unidos a Barranquilla, para el encuentro del funcionario con el presidente Abelardo de la Espriella.

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Esta es la primera visita oficial con la actual administración en territorio colombiano, por lo que hay interés general por el resultado del encuentro entre ambos países en esta nueva etapa.

Lo cierto es que salió a flote un llamativo regalo que la pareja sentimental de la mano derecha de Donald Trump recibió de parte del Museo del Carnaval en Barranquilla, un detalle colorido del que hay foto.

Rubio llegó al mencionado lugar con la compañía de Ana Lucía Pineda, primera dama de la Presidencia, y en ese recorrido se les unió Katia Nule, primera dama de Barranquilla.

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El diario El Heraldo indicó que también vieron múltiples elementos del carnaval como vestidos de las reinas, coronas, fotos y elaboraciones de artesanos y hacedores del tradicional evento barranquillero.

“Estamos muy complacidos con la visita de Jeanette Rubio y de Ana Lucía, nuestra primera dama de Colombia. Estaban interesadas en conocer el museo, esta obra de arte, este ícono de nuestra ciudad”, aseguró Nule.

El periodista Efraín Hernández, de Caracol Radio, mostró a través de la cuenta de X (antes conocido como Twitter) de esa emisora colombiana la imagen de lo que parece ser un plato y varios portavasos alusivos a la fiesta carnavalera de la capital del Atlántico.

Este es el detalle que le entregaron a Jeanette Rubio, esposa de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, tras su visita al Museo del Carnaval en Barranquilla. @Efrain_HS https://t.co/qVSnCpbdgu pic.twitter.com/xcY43AMcXH — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 8, 2026

La curiosidad del recuerdo que se lleva la esposa de Marco Rubio tiene una huella especial, precisamente por las raíces colombianas que ella tiene y que ahora revive en esta visita al país.

“Estuvimos visitando los tres pisos y explicándoles qué hay en cada piso, qué significa el Carnaval de Barranquilla para nosotros los barranquilleros, qué joyas tenemos aquí, nuestros hacedores, todas las personas que hacen parte del Carnaval y, por supuesto, las reinas del Carnaval”, afirmó la primera dama de Barranquilla, replicada por El Heraldo. Agregó: “Quedaron encantadas con el Museo del Carnaval”.

De hecho, Jeanette Rubio expresó la gratitud por esa oportunidad para conocer detalles locales en un recorrido especial, en el marco del encuentro de su esposo con el presidente colombiano.

“Gracias por compartir la increíble belleza, la alegría y la rica tradición del Carnaval de Barranquilla. Tu pasión y tu talento son verdaderamente inspiradores. Es un honor rendir homenaje a este extraordinario hogar de la cultura y la herencia cultural”, aseveró.

Incluso, la esposa del funcionario recibió una invitación especial para que regrese a Barranquilla, con la recomendación de que lo haga cerca a la realización del tradicional carnaval.

El encuentro entre Estados Unidos y Colombia tiene un foco claro en fortalecer la seguridad regional, de acuerdo con lo que dio a conocer el propio funcionario luego de la primera reunión con el mandatario.

Jeannete Rubio es una filántropa y exanimadora estadounidense de ascendencia colombiana, reconocida públicamente por ser la esposa de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos.

Nació en Miami, Florida, en 1973. Es hija de padres colombianos; su padre, Luis Ernesto Dousdebes, era oriundo de Bogotá, y su madre, María Elena Giraldo, nació en Cali.

Conoció a Marco Rubio durante su adolescencia en Miami y se casaron en 1998. Tienen cuatro hijos: Amanda, Daniella, Anthony y Dominick.

Estudió diseño de modas, trabajó en el sector bancario y formó parte del equipo de animación de los Miami Dolphins en la década de 1990.

Ha mantenido históricamente un perfil reservado respecto a la política de partido, enfocando su trabajo en causas sociales. Ha liderado proyectos filantrópicos como la Bramania Foundation e integrado el Consejo Estatal contra la Trata de Personas en Florida.

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