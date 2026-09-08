María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham), explicó a Pulzo que la visita de Marco Rubio a Colombia podría dejar importantes anuncios políticos y comerciales, además de servir para consolidar la nueva etapa de relaciones entre ambos países, iniciada desde junio.

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Según Lacouture, uno de los principales resultados esperados es la reafirmación de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos, junto con la creación de mecanismos de seguimiento para verificar el avance de los compromisos y anuncios realizados previamente.

“El resultado que uno podría esperar de esta visita va enfocado a declaraciones políticas y anuncios sobre los pasos que se han dado. Eso comenzó desde junio, con esta nueva etapa”, detalló en este medio.

La presidenta de AmCham destacó especialmente la cooperación estadounidense frente a la emergencia provocada por el terremoto que afectó al país. En este contexto, Estados Unidos ha anunciado y entregado ayudas destinadas a apoyar la atención de la emergencia y los procesos de reconstrucción en las zonas afectadas.

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Otro de los asuntos que podría ocupar un lugar importante durante la visita es el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos. Lacouture señaló que ambos países han hablado de ampliar la cooperación en esta materia, por lo que podrían conocerse nuevos anuncios.

“La visita de Marco Rubio va a reafirmar la cooperación y establecer mecanismos de seguimiento sobre los diferentes anuncios. Se anunció una cooperación por cuenta del terremoto. Se han dado ayudas importantes para la reconstrucción, se ha hablado de cooperación en el fortalecimiento comercial. Se podría esperar un anuncio en materia de aranceles”, agregó.

Finalmente, la representante gremial consideró posible que durante la visita se produzca algún anuncio relacionado con los aranceles, un tema de especial interés para el comercio bilateral y los empresarios de ambos países.

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