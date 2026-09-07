Por: El Espectador

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La visita de Marco Rubio, secretario de Estado bajo el gobierno de Donald Trump, marca un momento relevante en la política exterior de Colombia. De acuerdo con lo anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Rubio realizará una gira regional que incluye paradas en Ecuador y Perú, pero es la escala en Colombia la que despierta especiales expectativas debido a la coyuntura política y social que atraviesa el país. La Cancillería confirmó que Rubio se reunirá con el presidente Abelardo de la Espriella y el canciller Omar Bula. El objetivo principal del encuentro será fortalecer los lazos diplomáticos y revitalizar los mecanismos de diálogo, coordinación y cooperación entre Estados Unidos y Colombia, según expresaron las autoridades diplomáticas.

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La agenda trazada para la reunión se enfoca en asuntos estratégicos de interés conjunto, particularmente en temas de seguridad regional y la lucha contra el narcoterrorismo. Esta visita se da cuando el gobierno colombiano busca modificar enfoques previos y robustecer su estrategia contra grupos armados y estructuras criminales, incluida la extradición de varios de sus cabecillas. Este cambio de rumbo se plantea en medio de esfuerzos por desmontar la política de “paz total” impulsada por la administración anterior.

Otro aspecto central del diálogo será el fortalecimiento de los vínculos comerciales, una cuestión directamente influida por la política arancelaria de la administración Trump. En este punto, el Gobierno colombiano ha solicitado la suspensión temporal de aranceles, especialmente en el contexto de la crisis provocada por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. De acuerdo con la Cancillería, se espera que la reunión permita avanzar en decisiones concretas que puedan aliviar la situación económica de las regiones más afectadas.

Asimismo, está prevista una conversación sobre cooperación internacional para enfrentar la emergencia humanitaria ocasionada por el sismo. Hasta ahora, Estados Unidos ha realizado aportes por cerca de 26,5 millones de dólares, que se canalizarán a través del “Fondo Milagro”, un instrumento diseñado por el equipo de De la Espriella para apoyar la reconstrucción de las zonas damnificadas.

Para la Cancillería, este primer encuentro de alto nivel entre ambos gobiernos debe sentar las bases para una nueva agenda de trabajo, fundamentada en el respeto y el diálogo mutuo. El presidente De la Espriella recibirá a Rubio en la sede alterna de la Presidencia, ubicada en Barranquilla. El Gobierno destacó que la elección de esta ciudad responde a su relevancia estratégica en el Caribe colombiano y a su proyección en el ámbito empresarial, cultural y comercial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia de la visita de Marco Rubio para las relaciones entre Colombia y Estados Unidos?

La visita de Marco Rubio es clave porque busca reconstruir la cooperación bilateral en temas prioritarios como seguridad regional, lucha contra grupos armados y comercio, en un momento en que la política exterior de Colombia busca distanciarse del enfoque anterior y renovar los canales de diálogo con Estados Unidos, según lo señalado por la Cancillería.

¿Qué es el “Fondo Milagro” y cómo apoyará a las zonas afectadas por el terremoto?

El “Fondo Milagro” es un instrumento financiero estructurado por el Gobierno colombiano, bajo la dirección del presidente De la Espriella, para canalizar recursos internacionales —incluyendo 26,5 millones de dólares donados por Estados Unidos— y apoyar los esfuerzos de reconstrucción en las regiones afectadas por el terremoto.

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