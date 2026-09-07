Un informe de inteligencia revelado por Infobae detalla una reunión de alto nivel que se habría llevado a cabo el 28 de diciembre de 2025, horas antes de una salutación presidencial en la Academia Militar de la Armada de Venezuela. En el encuentro participaron Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Vladimir Padrino López y otros altos mandos civiles y militares del chavismo.

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Según el documento, el entonces ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, habría advertido sobre la posibilidad de un ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela. Ante ese escenario, el jefe militar recomendó suspender los permisos navideños de los uniformados, reforzar las unidades militares y aumentar la actividad operativa en diferentes zonas del país.

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Sin embargo, la reacción de Maduro habría sido de sorpresa y rechazo. De acuerdo con el informe, el mandatario aseguró que personas que actuaban como intermediarios entre su Gobierno y funcionarios estadounidenses le habían garantizado que no habría acciones militares contra las instituciones del Estado ni contra él o su familia. Maduro habría interpretado el despliegue de la denominada Operación Lanza del Sur como una estrategia de presión.

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La posición de Maduro habría sido respaldada durante la reunión por Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez. Ambos habrían considerado que suspender los permisos navideños podía preocupar dentro de la Fuerza Armada e incluso estimular posibles levantamientos internos, por lo que habrían minimizado la advertencia hecha por Padrino López en medio del ambiente de tensión.

El informe también señala que Maduro y Cilia Flores no consideraron creíble la alerta sobre una eventual acción militar estadounidense. Paralelamente, se desarrollaban gestiones internacionales para buscar una salida negociada a la crisis. Según revelaciones citadas por Infobae, desde el Vaticano se habría explorado una propuesta para que Maduro abandonara Venezuela y recibiera asilo en Rusia, con garantías ofrecidas desde el Gobierno de Vladimir Putin.

De acuerdo con la información, esa propuesta habría contemplado protección para Maduro y su círculo cercano, así como la posibilidad de conservar recursos económicos en el exterior. Sin embargo, la administración estadounidense habría rechazado esa alternativa, pues Donald Trump insistía en que Maduro debía ser trasladado a Estados Unidos para responder por los cargos de narcoterrorismo que enfrentaba.

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Finalmente, el informe de inteligencia menciona que existían conversaciones entre figuras del chavismo y funcionarios estadounidenses para buscar la continuidad del aparato de poder tras una eventual salida de Maduro. Esa hipótesis, según el documento conocido por Infobae, ayudaría a explicar por qué Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello habrían descartado la advertencia de Vladimir Padrino López durante aquella reunión de alto nivel, mientras el Gobierno venezolano enfrentaba uno de sus momentos de mayor tensión con Estados Unidos.

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