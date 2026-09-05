Sergio ‘Kun’ Agüero apareció mencionado en una investigación judicial que en Argentina busca desarticular una organización señalada de participar en actividades de narcotráfico internacional y lavado de dinero. Su nombre surgió durante el análisis de chats, audios y documentos encontrados en dispositivos electrónicos incautados a los integrantes de la estructura.

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De acuerdo con la información que hace parte del expediente, miembros de la organización habrían intentado acercarse a KRÜ, la marca de esports fundada por Agüero, con la intención de crear una plataforma de venta de entradas denominada ‘KRÜ Tickets’. La propuesta buscaba aprovechar la proyección internacional de la compañía y vincularla con el negocio de comercialización de boletos para espectáculos deportivos.

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Las referencias al exjugador aparecen en conversaciones atribuidas a integrantes de la organización. En uno de los mensajes, fechado el 30 de enero de 2026, Diego Francisco Anzalone habría expresado su intención de cerrar un acuerdo comercial con Agüero. Posteriormente, los investigadores encontraron conversaciones relacionadas con la creación de una sociedad y un eventual viaje a México para avanzar en las negociaciones.

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Incluso, en abril, Anzalone habría asegurado que sostuvo una reunión presencial con el exfutbolista para ultimar los detalles del proyecto. Los investigadores también encontraron en junio un archivo PDF titulado ‘guion_kru_tickets.pdf’, que contenía instrucciones para la grabación de un video promocional que, según el documento, debía ser protagonizado por Agüero. También fueron hallados contactos guardados como ‘Sergio Kun’, grabaciones sobre aspectos tecnológicos y archivos relacionados con el diseño de la plataforma.

Sin embargo, la aparición del nombre de Agüero en el expediente no significa que esté imputado ni que sea investigado por los delitos que se le atribuyen a la organización. El proceso está encabezado por el juez Pablo Yadarola y recientemente derivó en la detención de Pablo ‘Bebote’ Álvarez, histórico líder de la barra brava de Independiente. La investigación apunta a una estructura que habría traficado drogas sintéticas provenientes de España y cocaína desde Bolivia, además de utilizar empresas para intentar blanquear dinero.

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Finalmente, representantes del entorno de Agüero aseguraron que las propuestas comerciales fueron evaluadas y rechazadas después de revisar la procedencia de las personas que las presentaron. La representación del exfutbolista sostuvo que no existió ningún contrato ni vinculación comercial con la organización. De esta manera, aunque su nombre aparece en distintos elementos incorporados al expediente, Agüero no figura como imputado dentro de la causa y la investigación se concentra en determinar las actividades y posibles operaciones de la estructura señalada de narcotráfico y lavado de activos.

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