Por: Testigo Directo

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La historia de Jhomar Pájaro está marcada por dos mundos completamente distintos: el fútbol profesional y la prisión. El exjugador, quien defendió los colores de equipos como Deportes Quindío y Real Cartagena, hoy cumple una condena de cuatro años en la Cárcel La Modelo de Bogotá, después de tomar una decisión que terminó cambiando el rumbo de su vida.

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En la entrevista Pájaro recuerda las dificultades económicas que enfrentó durante su carrera deportiva, especialmente en la segunda división del fútbol colombiano. Los bajos salarios, las necesidades personales y la presión por encontrar una alternativa económica fueron creando un escenario en el que, según su propio relato, terminó tomando una mala decisión.

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El error que cambió su vida

El exfutbolista aceptó transportar droga con destino a Francia a cambio de 10 millones de pesos. Lo que pudo parecer una salida rápida a sus problemas económicos terminó convirtiéndose en el mayor error de su vida y en el motivo por el que actualmente permanece privado de la libertad.

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Desde la cárcel, Pájaro habla de su pasado sin ocultar su responsabilidad. Reconoce que tomó una decisión equivocada y que las consecuencias han sido mucho más grandes de lo que imaginó. La distancia con sus seres queridos, la pérdida de su libertad y el alejamiento de las canchas son parte del precio que ha tenido que pagar.

El sueño de volver a las canchas

Sin embargo, entre el arrepentimiento también aparece la esperanza. El fútbol continúa siendo una parte fundamental de su identidad y Pájaro conserva un sueño: recuperar su libertad y volver a pisar una cancha, esta vez en Europa. Para él, regresar al deporte no significaría únicamente retomar una profesión, sino demostrar que una persona puede aprender de sus errores y construir una nueva oportunidad.

Su testimonio deja una reflexión sobre las dificultades que pueden atravesar algunos deportistas cuando termina el brillo de las grandes competencias. También muestra cómo una decisión tomada en medio de la necesidad puede desencadenar consecuencias que duran años.

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Mientras cumple su condena, Jhomar Pájaro mira hacia adelante. Su pasado no puede cambiarse, pero su futuro todavía está por escribirse. Y en ese futuro, el balón, una cancha y la posibilidad de volver a jugar fútbol siguen ocupando un lugar central.

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