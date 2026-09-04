Un operativo policial en La Guajira no solo puso fin a la trayectoria de dos señalados cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), sino que dejó al descubierto la particular vida que exponían en sus redes sociales.

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Se trata de Rosa Angélica Tarazona, conocida con el alias de ‘La Bebecita’, quien era la compañera sentimental de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’. Ambos resultaron muertos durante una contundente incursión de la Fuerza Pública en la ciudad de Riohacha.

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Pese a mantener un perfil ligeramente más discreto que el de su pareja, ‘La Bebecita’ solía publicar contenido de forma constante en plataformas como TikTok e Instagram. En varios de los videos difundidos se le podía ver manejando motocicletas a alta velocidad por diferentes carreteras.

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Sin embargo, una publicación en particular cobró un tétrico significado tras el fatal desenlace. En la grabación, la mujer mostraba con orgullo un tatuaje que se había realizado recientemente: un corazón en cuyo interior se observa una calavera besando a una mujer, acompañado de un nombre y una fecha específica: “Naim Perez, 21, 04, 2024”.

Estos son algunos de los videos que ella compartía en sus redes sociales:

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(Vea también: Destapan error de ‘Bendito Menor’ con el que lo pillaron: encendió su celular y lo rastrearon)

Qué se sabe del operativo contra ‘Bendito menor’

El operativo que terminó con la vida de la pareja y sus escoltas se desarrolló en el barrio José Arnoldo Marín, en Riohacha. La acción armada comenzó hacia las 11:30 de la noche del jueves y se extendió hasta la madrugada del viernes 4 de septiembre.

Unidades de la Sijín, el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y una comisión especial de la Dijín desplazada desde Bogotá le seguían la pista a ‘Bendito Menor’ tras varios días de incertidumbre sobre su paradero. El cerco de inteligencia permitió ubicarlo en un inmueble que, según fuentes cercanas al caso, pertenecía a su propia madre.

Al ingresar a la casa, que contaba con varios puntos de vigilancia alrededor, las autoridades hallaron cuatro cuerpos. Las imágenes revelaron a ‘La Bebecita’ tendida en la sala vistiendo prendas de color amarillo. Por su parte, en una de las habitaciones yacía ‘Bendito Menor’ en pijama y con una pistola cerca, arma que aparentemente no logró accionar. En la escena también cayeron dos hombres de su esquema de seguridad, conocidos como alias ‘NN’ (Orlando) y alias ‘Casiloco’ (Kevin).

Pérez Toncel, de 27 años y natural de Agustín Codazzi (Cesar), registraba más de seis años de trayectoria criminal. Inició sus pasos delictivos en Santa Marta y en 2024 ingresó al brazo armado de las ACSN, donde ascendió rápidamente hasta convertirse en el cabecilla de la subestructura ‘Javier Cáceres’.

Las autoridades lo acusaban de coordinar redes de narcotráfico, extorsiones, asesinatos selectivos y llamadas “limpiezas sociales”. En su contra existían cinco órdenes de captura vigentes y diez procesos judiciales abiertos por delitos como homicidio, concierto para delinquir y tráfico de armas. Tras el resultado, el presidente Abelardo De La Espriella llegó a Riohacha junto con la cúpula militar para destacar el golpe asestado contra esta estructura criminal.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: