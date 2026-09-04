La caída definitiva de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, no fue producto del azar, sino el resultado de un milimétrico y paciente cerco de inteligencia que duró varias semanas y culminó en una operación de alta precisión ejecutada en la madrugada del pasado viernes 4 de septiembre. Mientras el temido cabecilla intentaba borrar su rastro y su paradero se tornaba intermitente, las unidades especiales de la Fuerza Pública ajustaban las piezas para dar el golpe definitivo en el corazón de Riohacha.

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De acuerdo con información exclusiva conocida por El Tiempo a través de una fuente reservada, el rastro del criminal se reactivó tras un movimiento en falso que permitió ubicarlo con absoluta precisión en una vivienda del barrio Los Olivos, muy cerca del aeropuerto Almirante Padilla. En el inmueble, que llevaba varios días bajo rigurosa observación y vigilancia encubierta, el capo se encontraba acompañado por su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebesita’, y dos de sus hombres de confianza encargados de su seguridad: un escolta identificado como Orlando y un conductor llamado Kevin, quienes custodiaban el perímetro.

El operativo, en el que participaron comandos especiales de la Dijín y unidades tácticas apoyadas por el sobrevuelo táctico de un helicóptero, se desató en cuestión de minutos bajo el amparo de la oscuridad. Los uniformados forzaron las puertas y los vidrios de la fachada para irrumpir de manera sorpresiva en el domicilio. Al ingresar, los agentes se enfrentaron a una reacción hostil: ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebesita’ yacían en un mueble de la sala, mientras los escoltas ocupaban otros puntos del inmueble. En cuestión de segundos se desató un intenso intercambio de disparos que dejó al descubierto cómo operó la fuerza de asalto para neutralizar a los cuatro ocupantes tras la violenta intervención.

Tras el estruendo de las ráfagas y el control absoluto de la escena por parte de la autoridad, la vivienda quedó con daños estructurales visibles, convirtiéndose en el epicentro de la atención local mientras familiares intentaban rescatar pertenencias entre los escombros. Esta operación marca un hito fundamental en la política de seguridad del gobierno de Abelardo De La Espriella, demostrando que ningún escondite resiste la ofensiva coordinada del Estado.

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