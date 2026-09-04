Por: El Espectador

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En la mañana del 4 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias “Bendito Menor” o “Naín”, quien era identificado como el principal jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). De acuerdo con lo informado por el propio mandatario desde Rioacha (La Guajira), la operación estuvo liderada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), fuerzas encargadas de rastrear y enfrentar estructuras criminales en el país.

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Durante la declaración pública, De la Espriella calificó a “Naín” como “uno de los más peligrosos delincuentes de nuestro país”, responsable de numerosas actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y la extorsión en la región del Caribe colombiano y en La Guajira. Según el presidente, la culminación de la trayectoria criminal de este jefe armado representa un nuevo momento en la lucha contra el crimen organizado, asegurando que el gobierno mantendrá “una cúpula militar y policial decidida a defender la honra, vida y bienes de los colombianos, como manda la Constitución y la ley”.

La operación no solo terminó con la vida de Pérez Toncel; el Ministerio de Defensa informó en un comunicado que en el procedimiento también murieron otras figuras relevantes de las ACSN: alias “El Tío”, encargado de la logística; alias “Casiloco”, responsable de la parte financiera; y alias “La Bebecita”, quien era compañera sentimental de “Naín” y parte de su círculo más cercano.

En la noche previa al anuncio oficial, el presidente De la Espriella anticipó a través de la red social X que se haría un anuncio importante respecto a la lucha contra la criminalidad, reafirmando la postura estatal de enfrentar con firmeza a quienes desafíen al Estado.

Pérez Toncel, de 26 a 27 años de edad, ingresó a las ACSN en 2019 y lideró el llamado Frente Javier Cáceres, estructura armada a la que se le atribuyen masacres, secuestros y extorsiones, especialmente en la Troncal del Caribe, con impacto en los departamentos de La Guajira y Magdalena. Según el Ministerio de Defensa, incluso habría estado vinculado con el secuestro y homicidio de un menor en diciembre de 2025, usando redes sociales para intimidar comunidades y exhibir control territorial. Tenía cinco órdenes de captura por homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado, además de una notificación roja de Interpol. Era señalado, además, de fomentar enfrentamientos con grupos como el ‘Clan del Golfo’ y ‘Los JJ’, lo que habría provocado el desplazamiento forzado de más de 80 familias en varias regiones. Bajo el gobierno anterior, ya se ofrecía recompensa por su paradero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era alias Bendito Menor y por qué era buscado por las autoridades?

Alias “Bendito Menor”, cuyo nombre era Naín Andrés Pérez Toncel, fue identificado por las autoridades como el máximo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Según el Ministerio de Defensa, era responsable de varios crímenes, entre ellos homicidio, secuestro y extorsión, y tenía una notificación roja de Interpol. Su influencia alcanzaba la Troncal del Caribe y estaba vinculado a múltiples hechos violentos, incluso enfrentamientos con otras bandas, lo que provocó el desplazamiento de decenas de familias en el Caribe colombiano.

¿Qué son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y cuál era su accionar?

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas por su sigla ACSN, eran dirigidas por alias “Naín” y se dedicaban principalmente al narcotráfico, la extorsión y la violencia armada. Esta organización delictiva tenía control de rutas estratégicas como la Troncal del Caribe y se enfrentaba a otros grupos ilegales como el ‘Clan del Golfo’ y ‘Los JJ’, consolidando su poder a través del uso de la violencia, el desplazamiento forzado y la intimidación a comunidades, tal como detalló el Ministerio de Defensa.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.