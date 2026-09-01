Por: El Espectador

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El atentado que se presentó en Los Patios, en la zona metropolitana de Cúcuta, marcó un nuevo episodio de violencia en el país e impulsó respuestas inmediatas desde el Gobierno. El presidente Abelardo de la Espriella, al conocer los hechos, comunicó la convocatoria de un consejo de seguridad con la presencia de toda la cúpula de la Fuerza Pública. De acuerdo con información oficial publicada por la Presidencia, el mandatario tenía programada una agenda que iniciaba en Barranquilla, donde asistiría a la posesión del Consejo Nacional Electoral —CNE—, luego viajaría a Norte de Santander, epicentro de la emergencia, y finalizaría sus actividades en el Guaviare.

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“A raíz del atentado terrorista ocurrido en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, he convocado un Consejo de Seguridad con toda la cúpula de la Fuerza Pública, al que asistiré personalmente... Donde los terroristas pretendan sembrar miedo, allí estará el Estado”, indicó el presidente De la Espriella. Este mensaje fue ratificado en sus redes sociales y a través de medios como El Espectador. La decisión de responder de manera contundente llegó tras el suceso que, según la Policía, dejó como saldo preliminar una persona muerta, nueve civiles heridos y dos miembros de la Policía afectados. Además, la estación policial y varios vehículos sufrieron daños considerables.

La administración actual ha priorizado una ofensiva de seguridad, respaldada por acciones militares directas. Respecto a este enfoque, el presidente y el ministro de Defensa, Jorge Mora, suman ya tres bombardeos en menos de un mes de gobierno. El más reciente, denominado 'Operación Militar Azarías', fue confirmado por el propio De la Espriella, quien detalló que en esa operación resultaron afectados 27 integrantes de la estructura Carolina Ramírez: 20 fallecidos, cinco capturados y dos menores recuperados.

En las otras dos operaciones militares oficiales se reportaron 12 miembros de bandas armadas muertos, entre quienes Medicina Legal identificó por lo menos cuatro menores de edad. Este hecho generó controversia, especialmente después de que el ministro Mora afirmara que “eran combatientes” y que todas las operaciones se ajustaron a los estándares legales requeridos. No obstante, la Defensoría del Pueblo recordó que el reclutamiento de menores está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario —DIH—, y subrayó que estos son víctimas, por lo que el Estado debe extremar sus precauciones para proteger sus vidas. La organización internacional Save the Children advirtió que la posible presencia de menores debe considerarse durante la planeación de cualquier acción militar.

¿Cuál es la respuesta del Gobierno ante los atentados recientes en Cúcuta y Los Patios?

El Gobierno, encabezado por Abelardo de la Espriella, reaccionó convocando un consejo de seguridad extraordinario y ordenando la presencia estatal en zonas afectadas. Además, ha respondido con operativos militares, incluyendo bombardeos dirigidos contra estructuras armadas responsables o relacionadas con los hechos, según informaciones oficiales de la Presidencia y reportes de la Policía.

¿Por qué es polémica la muerte de menores de edad en los bombardeos en Colombia?

La polémica surge porque el Derecho Internacional Humanitario —DIH— prohíbe el reclutamiento de menores y reconoce su condición de víctimas, con obligaciones estatales de protección incluso en acciones militares. El informe de Medicina Legal que identificó menores entre los muertos ha llevado a la Defensoría del Pueblo y organizaciones como Save the Children a insistir en la protección y prevención de daños a niños, aún si han sido reclutados por grupos armados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.