Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En la madrugada del jueves 27 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la realización de un bombardeo dirigido a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) bajo el mando de alias “Calarcá”, en el departamento de Guaviare. A través de un trino publicado en su cuenta oficial, el mandatario explicó que la acción militar, denominada Operación AMÓN, fue llevada a cabo por la fuerza pública en la zona rural de El Retorno y estuvo enfocada en atacar campamentos usados por estructuras identificadas como parte del Bloque Jorge Suárez Briceño.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información suministrada por el jefe de Estado, el balance preliminar de la operación fue la muerte de ocho integrantes de ese grupo armado, además de la incautación de once fusiles, cinco ametralladoras y abundante material de intendencia, término que hace referencia a equipo y suministros logísticos utilizados por los combatientes. En el mismo anuncio, De la Espriella señaló que la operación seguía en curso y que las tropas estaban trabajando en la consolidación de la zona.

El presidente enfatizó en su declaración pública: “Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva. Los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional”. Con esta acción, se suma el segundo bombardeo realizado contra grupos armados durante el actual gobierno, que empezó el pasado 7 de agosto. Según la información expuesta, el primer operativo tuvo lugar el 10 de agosto en las zonas de San Calixto, Tibú y El Tarra, dirigido en ese caso contra el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Tras ese primer bombardeo, la Defensoría del Pueblo manifestó su inquietud por el impacto en la comunidad, apoyándose en reportes que indicaban que tres campesinos, incluida una mujer de 44 años, habían resultado afectados durante los ataques que se extendieron desde la noche del lunes 10 de agosto hasta la madrugada del martes 11. Por otro lado, el Ministerio de Defensa informó que, durante la operación militar contra el Eln en Catatumbo, fueron abatidos dos presuntos miembros del grupo y se confiscaron 1,5 toneladas de explosivos, 440 granadas aptas para drones, equipos de comunicación y se destruyeron dos búnkeres y cinco áreas de campamento.

El Ministerio subrayó que todas las acciones se planearon y ejecutaron siguiendo los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), especialmente en cuanto a la protección de la población civil, la proporcionalidad y la precaución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué fue la Operación AMÓN y cuál fue su impacto en Guaviare?

La Operación AMÓN, según confirmó el presidente Abelardo de la Espriella, fue un bombardeo realizado por la fuerza pública en El Retorno, Guaviare, dirigido contra campamentos del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción disidente de las Farc. El saldo incluyó ocho muertos entre los perseguidos, la incautación de armamento y abundantes materiales; el mandatario resaltó que la ofensiva sigue en marcha para consolidar el control estatal sobre la zona.

¿Cómo el Gobierno y las instituciones justifican las operaciones militares recientes?

De acuerdo con los comunicados del Ministerio de Defensa y pronunciamientos del presidente, las operaciones recientes, incluidas aquellas contra el Eln y disidencias de las Farc, han sido justificadas bajo el cumplimiento de normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), mencionando criterios como distinción de objetivos, protección de civiles y proporcionalidad, buscando limitar el impacto sobre la población no combatiente y asegurar la legitimidad de las acciones estatales.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.