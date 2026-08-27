Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció este miércoles 26 de agosto la extradición de cinco personas solicitadas por Estados Unidos. La decisión surge luego de que los señalados, quienes participaron en diferentes procesos de paz impulsados por el Gobierno anterior, fueran vinculados a graves delitos. De acuerdo con la información entregada, estos ciudadanos están relacionados con actividades ilícitas como narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir. La extradición es vista por el mandatario como un mensaje de que los espacios de diálogo no pueden ser utilizados como vía de escape para quienes continúan infringiendo la ley.

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La lista de los cinco extraditables fue citada directamente por la Presidencia. Los nombres revelados son Willington Henao Gutiérrez, conocido como El Mocho Olmedo; Carmen Emelio, alias Muñeca; Giovanni Andrés Rojas, apodado Araña; Gabriel Yepes Mejía, llamado HH; y Fredy Castillo, conocido como Pinocho. De acuerdo con el Gobierno, las órdenes de extradición para estos individuos ya habían sido concedidas desde 2025, no obstante, su ejecución fue aplazada por su participación en mesas y espacios de diálogo durante la administración previa.

Uno de los casos más destacados es el de Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, señalado como líder de Comandos de Frontera, una organización con actividades en zonas fronterizas con Ecuador y el departamento de Nariño. El presidente explicó que, pese a considerarse la opción de enviarlo a una cárcel flotante de la Armada, finalmente la decisión fue la extradición a Estados Unidos.

En cuanto a Gabriel Yepes Mejía, alias HH, y Fredy Castillo, alias Pinocho, De la Espriella aclaró que la extradición se realizará cuando sean detenidos. Las autoridades de Estados Unidos los requieren por delitos como narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos, porte ilegal de armas y narcoterrorismo.

El presidente Abelardo de la Espriella defendió un nuevo enfoque para los procesos de paz, advirtiendo que dejarán de ser “refugios frente a la justicia”. A su vez, subrayó que su Gobierno está comprometido con una política de respeto a la seguridad y la legalidad, remarcando la necesidad de fortalecer la autoridad del Estado y la confianza en los procedimientos judiciales, según lo citado en su declaración pública.

¿Por qué Estados Unidos solicitó la extradición de los cinco criminales?

Estados Unidos pidió la extradición de estas cinco personas, según la información oficial, debido a su presunta vinculación con delitos transnacionales como narcotráfico, lavado de activos y otros delitos conexos, incluyendo concierto para delinquir. La solicitud responde a investigaciones y requerimientos judiciales en ese país, que buscan juzgar a los señalados por actos cometidos que afectan la seguridad y la legalidad internacional.

¿Qué significa concierto para delinquir y por qué es relevante en estos casos?

El concierto para delinquir es el acuerdo entre varias personas para cometer delitos de forma organizada y sostenida. En este contexto, el cargo es relevante porque indica que los procesados no actuaron de manera aislada, sino dentro de estructuras delictivas que incrementan el alcance y la gravedad de sus acciones, lo que agrava su situación judicial y justifica la decisión de extradición, de acuerdo con los argumentos presentados en el anuncio presidencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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