Por: El Espectador

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Este 26 de agosto, la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, ubicada en Bogotá, fue escenario de la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula militar y del ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López. El evento, presidido por Abelardo de la Espriella, actual jefe de Estado, inició puntualmente a las once de la mañana al ritmo de una marcha de honor, marcando así el inicio de una etapa relevante para la Fuerza Pública de Colombia. Según El Espectador, Mora López, mayor general (r), recibió el primer reconocimiento y asumirá desde este miércoles la dirección del Ministerio de Defensa. Su nombramiento se da tras una extensa trayectoria de 36 años, durante la cual ocupó importantes cargos como comandante de la Octava División y director del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia. Además, participó en la fundación y mando de la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales. Originario de Cúcuta y formado en el Ejército, su hoja de vida resalta por el liderazgo y la experiencia en el área militar.

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El segundo reconocimiento de la jornada fue para el mayor general Erick Rodríguez, quien asume como comandante general de las Fuerzas Militares. Rodríguez Aparicio, después de un corto periodo en la reserva activa, fue reincorporado el 20 de agosto de 2026 por el presidente de la Espriella y ahora lidera la estructura militar en Colombia. Otro de los nombramientos clave fue el del general Carlos Carrasquilla, quien estará a cargo del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. Este órgano, que reúne y coordina al Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, cuenta ahora con Carrasquilla, un oficial con más de tres décadas de experiencia cuya formación inició en 1990 en la Escuela Militar José María Córdova.

Durante la ceremonia también asumieron los nuevos comandantes de cada una de las fuerzas y de la Policía Nacional. En el Ejército, el general José Bertulfo Soto, tras una carrera centrada en zonas de alta complejidad como Arauca y Cauca, quedó como responsable del máximo rango institucional. En la Armada Nacional, el mando lo recibió el almirante Javier Alfonso Pinilla, cuya carrera administrativa y operativa se desarrolla desde 1988. Por su parte, el general Juan Jaime Martínez Sosa quedó al frente de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), con más de 7.000 horas de vuelo en operaciones aéreas. Finalmente, el general Jesús Alejandro Barrera Peña asumió como director de la Policía Nacional, completando la nueva cúpula anunciada por el gobierno. Como destaca El Espectador, Barrera Peña suma 35 años de experiencia en inteligencia policial y la investigación criminal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes integran la nueva cúpula militar y policial de Colombia en 2026?

La nueva cúpula militar y policial de Colombia está integrada por Jorge Eduardo Mora López como ministro de Defensa, Erick Rodríguez como comandante general de las Fuerzas Militares, Carlos Carrasquilla como jefe de Estado Mayor Conjunto, José Bertulfo Soto en la comandancia del Ejército, Javier Alfonso Pinilla liderando la Armada Nacional, Juan Jaime Martínez Sosa al frente de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y Jesús Alejandro Barrera Peña como director de la Policía Nacional. Todos fueron reconocidos oficialmente el 26 de agosto, según la información suministrada por El Espectador.

¿Qué funciones cumple el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares?

El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares es el órgano encargado de asesorar y respaldar al comandante general en la planeación y coordinación estratégica de las operaciones conjuntas ejecutadas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Su labor es fundamental para garantizar que las diferentes ramas de la Fuerza Pública trabajen alineadas y de manera eficiente en la defensa y seguridad nacional.

Balance del terremoto, según el presidente

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El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.