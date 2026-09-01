Una oficina de la Procuraduría General de la Nación, ubicada en el piso 26 de la entidad en Bogotá, habría sido atacada con disparos, al parecer de fusil, según informó el periodista Melquisedec Torres. Los proyectiles habrían estado dirigidos a intimidar a un alto funcionario del organismo de control.

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De acuerdo con la información conocida por el periodista, el funcionario llegó a su despacho y encontró las ventanas rotas y dos balas que serían, presuntamente, de fusil. La oficina afectada estaría ocupada por un procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

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Los primeros datos apuntan a que los disparos habrían sido efectuados desde los cerros orientales de Bogotá, teniendo en cuenta que las oficinas de la Procuraduría tienen una vista directa hacia esa zona de la ciudad. Las autoridades deberán establecer las circunstancias del ataque y determinar desde qué punto fueron realizados los disparos.

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Según fuentes citadas por Torres, el hecho podría estar relacionado con un proceso penal que se adelanta en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra un delincuente de alto nivel. Por ahora, esta conexión hace parte de las hipótesis que deberán ser verificadas por las autoridades encargadas de investigar el ataque.

Atentos. Primicia. Fue atacada con disparos, al parecer de fusil, una oficina del piso 26 de la Procuraduría General de la Nación, disparos dirigidos probablemente a intimidar a un alto funcionario de esa entidad. Al llegar a su despacho, el funcionario encontró las ventanas… — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) September 1, 2026

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