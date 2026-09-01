Por: Noticiero 90 minutos

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El 10 de agosto se vivió uno de los sismos más intensos que recuerda Colombia en su historia reciente. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), este temblor alcanzó una magnitud de 7.4 en la escala de Richter, ocurriendo a las 7:34 a.m., con epicentro en San José del Palmar, un pequeño municipio del sur del departamento del Chocó. Las consecuencias se sintieron especialmente en regiones como Risaralda, Caldas y Valle del Cauca, y Cali y Pereira fueron las ciudades donde se concentraron los principales esfuerzos de rescate y ayuda humanitaria.

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El impacto no solo se limitó a ese día. Tras el evento principal, el país continuó experimentando una notable actividad sísmica. Un ejemplo fue el sismo de magnitud 4.9 registrado el 26 de agosto en Los Santos, Santander, según información del SGC. De igual forma, el 27 de agosto, Istmina (Chocó) reportó otro temblor de magnitud 4.4, a las 10:25 a.m., lo que provocó momentos de alerta en diversas edificaciones, como en la Gobernación del Valle del Cauca, la cual fue evacuada preventivamente.

El SGC explicó recientemente que el Chocó atraviesa lo que se denomina 'enjambre sísmico'. Este fenómeno describe la ocurrencia de múltiples sismos que no siguen la típica secuencia de un gran terremoto seguido de réplicas decrecientes, sino que mantienen una frecuencia y magnitud variables. Desde el gran sismo del 10 de agosto hasta el 31 del mismo mes, se habían registrado alrededor de 1.340 movimientos telúricos en el Chocó, con magnitudes desde 0.6 hasta 4.8 y profundidades que llegaron a alcanzar 120 kilómetros. La entidad aclaró que este comportamiento obedece a la compleja dinámica sísmica del subsuelo tras la liberación, en una sola jornada, de energía equiparable a entre 125 y 130 bombas de Hiroshima.

De acuerdo con los análisis del Servicio Geológico Colombiano, la causa principal de esta secuencia fue la ruptura de aproximadamente 100 kilómetros de la placa de Nazca, ubicada a 103 kilómetros de profundidad bajo el territorio sudamericano. La ruptura alteró el equilibrio de esfuerzos geológicos en la zona, desencadenando el enjambre sísmico, un fenómeno que, según la entidad, es esperable después de un terremoto profundo y de alta magnitud como el ocurrido en agosto. Así, aunque la intensidad de la actividad sísmica ha sido inusual, la explicación se mantiene dentro de lo científicamente documentado por los expertos del SGC.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un enjambre sísmico y por qué ocurre en Chocó?

El término "enjambre sísmico" se refiere a una serie de sismos que se producen en una región específica y durante un periodo determinado, sin la presencia de un único gran temblor seguido por réplicas claramente decrecientes. Según explicó el Servicio Geológico Colombiano, la actividad sísmica persistente en Chocó surgió a raíz del gran terremoto del 10 de agosto, alterando el equilibrio de fuerzas en el subsuelo y favoreciendo el surgimiento de múltiples eventos de variable magnitud y frecuencia.

¿Cuáles han sido las consecuencias de los sismos recientes en Cali y Pereira?

Tras el sismo del 10 de agosto, Cali y Pereira fueron las ciudades más afectadas, recibiendo la mayor parte de la atención por parte de los organismos de rescate y ayuda humanitaria. En Cali, la Gobernación del Valle del Cauca llegó a ser evacuada ante la alerta generada por los continuos sismos. El movimiento telúrico impactó también la vida cotidiana y la infraestructura en ambas ciudades, evidenciando la necesidad de mantener vigilancia y protocolos preventivos ante este tipo de eventos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.