Por: Portal Bogotá

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Bogotá dispone de una red especializada para proteger a las mujeres víctimas de violencias, brindando servicios que se adaptan a sus diferentes necesidades y circunstancias. Según la información publicada por el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia y requieren abandonar su entorno para asegurar su integridad, pueden acceder a los servicios de acompañamiento ofrecidos por la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer).

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Entre enero y julio de 2026, 480 personas han sido acogidas en las Casas Refugio de Bogotá. De esta cifra, 231 corresponden a mujeres víctimas de violencias y 249 son integrantes de sus sistemas familiares, principalmente hijos e hijas. De acuerdo con la SDMujer, una Casa Refugio es un entorno seguro y confidencial en el que las mujeres y sus familiares pueden permanecer mientras reciben apoyo y acompañamiento integral, orientado a la protección de sus derechos y el fortalecimiento de su autonomía.

Actualmente, la Secretaría Distrital de la Mujer opera seis Casas Refugio en Bogotá: cuatro corresponden a la modalidad Integral, una a la modalidad Intermedia y una más a la modalidad Rural. Cada una responde a necesidades distintas y a los tiempos variados que requieren las mujeres para salir de situaciones de riesgo.

La modalidad Integral está dirigida a quienes cuentan con una medida de protección expedida por una Comisaría de Familia o un juez de control de garantías. Brinda acogida por cuatro meses e incluye acompañamiento en psicología, trabajo social, orientación jurídica, pedagogía y seguimiento en salud y nutrición, de acuerdo con lo mencionado por la SDMujer. En contraste, la modalidad Intermedia ofrece acogida transitoria de hasta 30 días para mujeres que aún no tienen medida de protección, y su enfoque principal es la orientación psicojurídica y psicosocial, facilitando alternativas y continuidad en los procesos de protección. Esta modalidad puede ser activada desde hospitales, sedes de la Fiscalía General de la Nación, Unidades de Reacción Inmediata (URI), Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y la Línea Púrpura Distrital.

Por otro lado, la modalidad Rural está dirigida a mujeres rurales o campesinas que requieren protección sin alejarse demasiado de sus comunidades. Tiene una duración de hasta cuatro meses e incluye acompañamiento integral, con un componente de agroecología que aprovecha el entorno para fortalecer a las beneficiarias.

Además de la protección física, las Casas Refugio promueven el desarrollo de habilidades, autonomía y nuevas alternativas de vida a través de espacios pedagógicos, culturales, deportivos y lúdicos, contribuyendo así a que las mujeres avancen hacia una vida libre de violencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las modalidades de Casas Refugio que ofrece la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá?

La Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá cuenta con tres modalidades de Casas Refugio: Integral, Intermedia y Rural. La modalidad Integral atiende a mujeres con medidas de protección legales, la Intermedia ofrece acogida transitoria para quienes aún no cuentan con estas medidas y la modalidad Rural está enfocada en mujeres rurales o campesinas que requieren protección cerca de sus territorios.

¿Cómo accede una mujer víctima de violencia a las Casas Refugio en Bogotá?

Las mujeres pueden ingresar a las Casas Refugio por remisión de entidades como la Comisaría de Familia, Juez de control de garantías, hospitales, la Fiscalía General de la Nación, Unidades de Reacción Inmediata (URI), la Línea Púrpura Distrital o directamente a través de los equipos de la Secretaría Distrital de la Mujer presentes en diferentes puntos de atención, según lo expuesto por la SDMujer.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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