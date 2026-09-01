Por: El Espectador

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En la recta final de la Semana del Bienestar en Bogotá, los videojuegos logran protagonismo dentro de una programación orientada a mejorar la salud mental y el bienestar de la ciudadanía. Esta iniciativa, a cargo de la Secretaría de Cultura, vincula el arte y la cultura como herramientas esenciales para mitigar el estrés y fomentar la salud mental. A través de actividades, talleres y charlas, se busca no solo generar espacios de conversación, sino influir directamente en la calidad de vida de los participantes, según explicó el secretario Santiago Trujillo. “Queremos reconstruir estados de ánimo y humanidades en situaciones extremas o cotidianas en grandes ciudades con ‘sistemas nerviosos’ que necesitan calmarse. Queremos poner el tema en el primer lugar de la conversación pública”, señaló Trujillo, citado por El Espectador.

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El interés por el bienestar cobra relevancia al considerar las cifras preocupantes reveladas en 2023, cuando la primera radiografía de salud mental en Bogotá expuso que el 19 % de los encuestados admitió haber pensado o intentado suicidarse alguna vez. Este fenómeno impacta especialmente a los adultos mayores: el 50,49 % de quienes tienen más de 60 años afirmó sentir niveles moderados o altos de soledad. Estas estadísticas reflejan la urgencia de abrir espacios que, como la Semana del Bienestar, brinden alternativas para afrontar estos retos.

Durante la semana, la agenda ha incluido clases de yoga, sesiones de meditación y caminatas ecológicas. Sin embargo, en el cierre del evento, los videojuegos se convierten en el tema central. El Centro de Felicidad Chapinero será el epicentro, durante tres días (del 2 al 4 de septiembre), de experiencias interactivas, charlas sobre riesgos y beneficios de los videojuegos, y puntos de participación diseñados especialmente para adultos mayores.

Detrás de la propuesta se encuentra Begamers, una productora colombiana dedicada al desarrollo de videojuegos y a promover su potencial para el bienestar. La participación de expertos, productores, aficionados y público curioso demuestra la creciente aceptación de los videojuegos como una herramienta que va más allá del entretenimiento. Si bien puedan parecer ajenos a la cultura del bienestar, ahora son vistos como aliados para mejorar funciones cognitivas, sobre todo en la población adulta mayor, un enfoque que ya ha mostrado resultados en países como Finlandia, Reino Unido y México, según información de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo contribuyen los videojuegos al bienestar de adultos mayores en Bogotá?

En la Semana del Bienestar se reconoce el potencial de los videojuegos como herramienta para mejorar la salud cognitiva, especialmente en personas mayores. Al ofrecer experiencias interactivas y espacios de socialización, los videojuegos pueden reducir la sensación de soledad, además de estimular la mente y promover la participación en actividades grupales, lo que resulta especialmente relevante dado el alto índice de soledad reportado entre adultos mayores en la ciudad.

¿Qué actividades incluye la Semana del Bienestar para abordar la salud mental en Bogotá?

La Semana del Bienestar organizada por la Secretaría de Cultura de Bogotá presenta una agenda diversa para mejorar la salud mental. Entre las actividades se encuentran yoga, meditación, caminatas ecológicas y, en su fase final, experiencias centradas en videojuegos. Estas actividades buscan reconstruir estados de ánimo positivos y acercar herramientas culturales e innovadoras para enfrentar los desafíos emocionales y psicológicos de la ciudad, según información citada por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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