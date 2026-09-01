Las esperadas obras correspondientes a las fases II y III de la extensión del sistema Transmilenio en el municipio de Soacha alcanzaron un hito clave al registrar cerca del 80 % de ejecución global, de acuerdo con el último corte oficial con fecha del 14 de agosto de 2026. Este megaproyecto de infraestructura vial, diseñado para transformar sustancialmente los desplazamientos en la sabana sur de Bogotá, contempla la habilitación de 4,4 kilómetros adicionales de corredor exclusivo que se extienden desde la actual estación San Mateo hasta el sector de Maiporé, con una proyección estimada para movilizar a cerca de 400.000 pasajeros diarios una vez entre en operación plena.

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El trazado avanza de manera constante a lo largo de la Autopista Sur e integrará nuevas estaciones estratégicas, entre las que se encuentran la del Estadio Luis Carlos Galán, Soacha Centro, la Estación Intermedia Universidades, El Altico y Compartir. A este corredor se suma el imponente Patio Portal Colsubsidio-Maiporé, una infraestructura de 110.000 metros cuadrados que ya se encuentra totalmente terminada y cuenta con la capacidad logística para albergar hasta 296 buses entre articulados y biarticulados, optimizando la operación de la flota.

El desarrollo del proyecto está estructurado en dos grandes tramos. La Fase II comprende un trayecto de 1,3 kilómetros entre San Mateo y la Estación Intermedia Universidades —ubicada en el sector de 3M—, donde se ubicarán las estaciones sencillas de Estadio Luis Carlos Galán y Soacha Centro, ambas dotadas de taquillas externas. Por su parte, la Fase III abarca los 3,1 kilómetros restantes desde Universidades hasta el Patio Portal, incorporando las estaciones de El Altico y Compartir.

Uno de los puntos neurálgicos de esta megaobra es precisamente la Estación Intermedia Universidades, la cual registra un avance del 51,50 %. Con un área de 10.495 metros cuadrados y una cimentación subterránea equiparable a un edificio de tres pisos, este nodo funcionará como el articulador principal entre las rutas alimentadoras internas de Soacha y el sistema troncal de transporte masivo hacia Bogotá, disponiendo de nueve plataformas exclusivas para facilitar el flujo de usuarios.

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En el componente estrictamente físico y vial, los trabajos muestran progresos significativos en distintos frentes. Hasta la fecha se han construido 5.239 metros lineales de calzadas exclusivas para los buses (equivalente al 60 %), complementados por más de 3.498 metros lineales de calzada mixta y 3.558 metros del colector sur, una obra hidráulica indispensable para el manejo de aguas lluvias en el sector. Asimismo, los puentes peatonales presentan un grado de culminación del 95,56 %, los pasos vehiculares a desnivel alcanzan el 77,11 % y las labores de urbanismo y mobiliario urbano se sitúan en el 53,90 %.

El componente ambiental también ha sido prioritario dentro de la planeación, destacándose la siembra proyectada de más de 3.000 árboles, la implementación de tecnología LED en el 100 % del sistema de iluminación y la reutilización de 200 toneladas de residuos provenientes de demoliciones. Presentado recientemente por la Empresa Férrea Regional a la comunidad soachuna, el proyecto —cuyo contrato inicial contempla entregas y fases de garantía hasta septiembre de 2031— se encamina a superar los retos pendientes en calzadas y urbanismo para consolidar una conectividad moderna y eficiente que supere el histórico embotellamiento de la Autopista Sur.

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