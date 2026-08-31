Por: El Espectador

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El puente de Venecia, ubicado en el sur de Bogotá, comenzó su operación parcial desde la madrugada del lunes 31 de agosto, implementando un nuevo Plan de Manejo de Tránsito que modifica la manera en que circulan Transmilenio, vehículos particulares y los buses zonales del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). De acuerdo con la información oficial, durante esta primera etapa los buses de Transmilenio utilizan provisionalmente el puente recto en ambos sentidos. Por su parte, el tráfico mixto —compuesto por automóviles particulares y buses zonales del SITP— recurre al puente central con dirección occidente–norte.

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Uno de los principales cambios derivados de esta habilitación parcial es que los vehículos ahora pueden acceder a la avenida 68 hacia el norte directamente, sin necesidad de ingresar al barrio Venecia. Esta modificación busca facilitar la conexión en un cruce tradicionalmente congestionado y hace parte de los ajustes que el Distrito está implementando para optimizar la movilidad en la zona, según el balance presentado por las autoridades competentes.

Pese a su apertura, la jornada inicial estuvo marcada por altos volúmenes de tráfico, según señaló el Distrito. Se indicó que durante esta primera fase es probable que se presenten congestiones mientras peatones y conductores se adaptan a la nueva circulación y distribución de los flujos vehiculares. Ante este escenario, la Secretaría Distrital de Movilidad ha desplegado equipos de tránsito que monitorean la operación para identificar y ejecutar los ajustes que resulten necesarios en los primeros días de funcionamiento.

Un aspecto que se encuentra bajo constante revisión son los tiempos de los semáforos en el sector. De acuerdo con la información facilitada sobre la apertura, las autoridades están realizando análisis para determinar si es necesario modificar la frecuencia de cambio semafórico, en función del comportamiento real del tráfico.

En cuanto al avance de la obra, el Distrito detalló que el puente pasó de un avance del 12,94 % en enero de 2024 a un 98,84 % al 24 de agosto de 2026. La infraestructura está compuesta por tres ramales de aproximadamente 330 metros cada uno, sumando cerca de un kilómetro de longitud total.

La configuración actual es transitoria; para diciembre de 2026 se prevé una redistribución definitiva, donde el puente recto estará reservado para tráfico mixto en sentido occidente–oriente, mientras Transmilenio circulará por el deprimido. Así mismo, tanto el puente curvo central como el curvo norte tendrán carriles diferenciados para Transmilenio y tráfico mixto, ajustándose a la nueva demanda vehicular de la zona. Por lo pronto, la Secretaría de Movilidad continuará con el monitoreo permanente para optimizar los desplazamientos en este importante corredor del sur de la ciudad.

¿Cómo funciona actualmente el puente de Venecia en su etapa provisional?

Actualmente, el puente de Venecia opera con una configuración temporal en la que los buses de Transmilenio circulan provisionalmente por el puente recto en ambos sentidos, mientras que vehículos particulares y buses zonales del SITP utilizan el puente central en sentido occidente–norte. Esta etapa busca facilitar la movilidad y evitar el ingreso masivo de vehículos al barrio Venecia, aunque presenta retos por la alta congestión inicial.

¿Qué cambios se esperan en la operación del puente de Venecia para diciembre de 2026?

Para diciembre de 2026, se proyecta que la operación del puente de Venecia tendrá una redistribución definitiva de los flujos vehiculares. El puente recto se destinará únicamente al tráfico mixto en sentido occidente–oriente y Transmilenio circulará por el deprimido. Los puentes curvos central y norte contarán con carriles individuales para Transmilenio y carriles adicionales para vehículos particulares, optimizando la movilidad en este tramo estratégico del sur de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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