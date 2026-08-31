Por: El Espectador

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La Fundación Rogelio Salmona expresó su preocupación frente a la intervención realizada en un apartamento de un edificio bogotano diseñado por el célebre arquitecto, donde fueron demolidas las escaleras originales y se modificaron otros elementos arquitectónicos emblemáticos. De acuerdo con la presidenta de la junta directiva, María Elvira Madriñán Saa, lo más inquietante no es solo el cambio físico de una parte protegida, sino la actitud de quienes celebran la eliminación de un componente patrimonial como si fuera un avance, ignorando la importancia de la conservación de estos bienes.

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El pronunciamiento llegó tras la viralización en redes sociales de un video difundido por el estudio de diseño Deconama, en el que se documentó la demolición de las escaleras y su sustitución por unas nuevas fabricadas con materiales diferentes y detalles contemporáneos, como luces led. Además, la intervención incluyó modificaciones en un ventanal, un muro veneciano y el piso, con la intención de mejorar la iluminación y ampliar espacios, según explicó Deconama. Sin embargo, la Fundación subrayó la relevancia de respetar los valores y atributos originales de las obras que han sido protegidas por su significado cultural.

El edificio donde ocurrió la intervención cuenta con la protección legal al ser considerado un Bien de Interés Cultural (BIC), lo que significa que su valor ha sido reconocido oficialmente y, en consecuencia, debe conservarse. La Fundación destacó que estos inmuebles no son simples edificaciones, sino que representan la memoria y el legado arquitectónico de la sociedad. Asimismo, reconoció que adaptar construcciones a necesidades actuales no se opone a su conservación, siempre y cuando se comprendan los motivos de su protección y se eviten alteraciones que menoscaben su esencia.

Por todo lo anterior, la Fundación Rogelio Salmona instó a las autoridades a fortalecer los mecanismos de protección y vigilancia sobre los Bienes de Interés Cultural de Bogotá. De igual forma, invitó a propietarios y administradores de estos bienes a adoptar una actitud responsable y participativa, enfatizando que el cuidado del patrimonio es una tarea colectiva que demanda tanto una ciudadanía informada como autoridades comprometidas. De acuerdo con la Fundación, solo así podrá garantizarse la preservación de la herencia arquitectónica para las futuras generaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los Bienes de Interés Cultural requieren protección especial en Bogotá?

Los Bienes de Interés Cultural, como lo explicó la Fundación Rogelio Salmona y según la normativa vigente citada, son inmuebles cuyos valores y atributos han sido formalmente reconocidos por la sociedad como significativos, por lo que su protección garantiza la preservación del patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad.

¿Cuáles fueron los cambios realizados al apartamento diseñado por Rogelio Salmona?

Según el pronunciamiento y los videos publicados por el estudio de diseño Deconama, la intervención involucró la demolición de las escaleras originales, la transformación de un ventanal, un muro veneciano, el piso y otros elementos interiores, con el argumento de mejorar la entrada de luz y ampliar algunos espacios del apartamento en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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