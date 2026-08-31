Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Desde el 1 de septiembre de 2026, la Secretaría Distrital de Planeación (SDS) de Bogotá dará un paso importante hacia la modernización de sus servicios al ciudadano. Según la SDS, una nueva estrategia de racionalización buscará optimizar la atención a la ciudadanía, reducir el consumo de papel y consolidar la digitalización de procesos, especialmente en el trámite de solicitudes y actualizaciones del Sisbén. Esta iniciativa, incluida dentro de la 'Estrategia de Racionalización de Trámites Sisbén 2026', marca un hito en la gestión pública al facilitar procedimientos, volverlos más ágiles y eficientes gracias a las nuevas tecnologías, y contribuir a políticas de sostenibilidad como la de Cero Papel.

Sigue a PULZO en Discover

Con esta medida, la entidad implementará la recolección de firmas electrónicas y el envío de reportes del trámite directamente al correo electrónico de los usuarios, evitando impresiones físicas en los puntos de atención presencial. Sin embargo, aquellas personas que no tengan la posibilidad de dar una firma electrónica o cuenten con correo electrónico, podrán recibir su copia impresa como se acostumbra. Esta transición digital no solo simplificará el acceso a los servicios, sino que también atiende a un fenómeno de alta demanda: entre enero y junio de 2026, de acuerdo con cifras de la Secretaría, 212.082 personas acudieron presencialmente a los puntos de Planeación, donde se tramitaron 119.155 solicitudes, de las cuales 76.364 correspondieron a nuevas encuestas del Sisbén y 42.791 a actualizaciones de la información.

Daniela Pérez Otavo, directora de Registros Sociales de la Secretaría Distrital de Planeación, explicó que "en lo corrido de este año se estima que se han impreso alrededor de 161.946 reportes de solicitud y con esta nueva estrategia, no solo haremos los trámites Sisbén más sencillos, sino que, además, disminuiremos de manera significativa el uso de papel y tintas de impresora". Destacó, además, la capacitación de un equipo humano de casi 50 colaboradores, preparados en el manejo de dispositivos y conectividad, con el propósito de acompañar esta transformación digital en la atención.

La apuesta de la SDS se articula con la Política Nacional de Racionalización de Trámites, cuyo fin es garantizar procesos más transparentes y simplificados, al tiempo que responde a la necesidad de mejorar la eficiencia administrativa y de reducir el impacto ambiental. Para los usuarios con correo electrónico, representa una mayor seguridad y respaldo, ya que podrán conservar su soporte digital y evitar el riesgo de extravío, mientras que la entidad logra una notable reducción en costos operativos y recursos como papel e impresoras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo facilitará la digitalización de trámites del Sisbén la atención a los ciudadanos en Bogotá?

La digitalización de los trámites Sisbén en Bogotá, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Planeación, favorecerá procesos más ágiles y eficientes al incorporar el uso de firma electrónica y envío de reportes por correo electrónico. Esto permitirá a los ciudadanos acceder rápidamente a la documentación y disminuirá el riesgo de pérdida de soporte físico, al tiempo que reduce filas y congestión en los puntos de atención presencial.

¿Qué es la política Cero Papel y cómo beneficia a Bogotá con la nueva estrategia del Sisbén?

La política de Cero Papel consiste en reemplazar progresivamente el uso de documentos físicos por archivos electrónicos y aprovechar las tecnologías de información para optimizar la administración pública. En la estrategia implementada por la SDS para el Sisbén, esto se traduce en mayor eficiencia, reducción de costos operativos y un impacto ambiental positivo, ya que disminuye el consumo de papel y tintas en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z